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تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تتحدى "سامسونغ" و"آبل" بسماعات لاسلكية

Lebanon 24
16-05-2023 | 16:00
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كشفت هواوي عن سماعاتها اللاسلكية الصغيرة التي طورتها لتنافس سماعات سامسونغ وآبل من نفس الفئة.

وتأتي سماعات Huawei FreeBuds 5 الجديدة بعلبة أنيقة بيضوية الشكل أبعادها (66.6/50.1/27.3) مبم، وزنها 45 غ، ومجهزة بمنفذ USB-C، وبطارية داخلية بسعة 505 ميلي أمبيرتكفي لشحن السماعات عدة مرات.
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أما كل سماعة من السماعات الجديدة فأتت بتصميم مميز جدا وانحناءات تجعلها ثابتة في الأذن، كما حصلت على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP54، وكل سماعة أتت بأبعاد (32.4/17.6/22.8) ملم، وزنها 5.4 غ فقط.

وحصلت هذه السماعات على ملحقات مطاطية تجعلها مريحة في الأذن وتساعد على عزل الأصوات، كما جهّزت بميزة عزل الضوضاء الخارجية، وبطارية داخلية يمكن شحنها خلال 20 دقيقة لتكفي السماعة لـ 3 ساعات ونصف من العمل المستمر.

ويمكن لـ Huawei FreeBuds 5 الاقتران مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنية "بلوتوث"، كما يمكن من خلالها إجراء المكالمات الهاتفية والاستماع والتحكم بالموسيقى. (روسيا اليوم)
 
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