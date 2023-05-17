لاعب ثالث يدخل إلى جانب شات جي بي تي وغوغل بارد.. تعرفوا عليه

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مع الشعبية الكبيرة والاعتماد الواسع النطاق لـ شات جي بي تي، شهدت روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قفزة هائلة في الاهتمام والاستخدام. من غوغل التي أطلقت بارد إلى مايكروسوفت التي طرحت بينغ المدعوم من شات جي بي تي، كان العديد من عمالقة التكنولوجيا يتسابقون لإنشاء أو دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم.ومع ذلك، فإن اندفاع الشركات هذا للاستفادة من اتجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي كان له مشكلة واحدة واضحة للمهتمين بالأمان والبحث، فمعظم برامج الدردشة الأفضل أداءً المتاحة للجمهور هي مصادر مغلقة. وهذا يعني أن رموز المصدر الخاصة بها غير مرئية لعامة الناس، لذلك لا توجد طريقة للتأكد من كيفية عمل أداة معينة ولا توجد طريقة للبناء عليها أو التعلم منها دون الدفع لأي شركة تمتلك تلك الأداة المحددة.وهنا يأتي دور Hugging Face مع بديلها المفتوح المصدر لـ شات جي بي تي HuggingChat، وهو منتج مجاني ومفتوح المصدر لشركة Hugging Face، وهي شركة أمريكية توفر بشكل أساسي للمستخدمين وأعضاء المجتمع أدوات لبناء نماذج التعلم الآلي ونشرها استناداً إلى كود وتقنيات مفتوحة المصدر.ونتج HuggingChat عن تعاون بين Hugging Face والشبكة المفتوحة للذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. واستخدم HuggingFace نموذج LLaMa الذي تم إنشاؤه بواسطة LAION's Open Assistant. الميزة هي أنه نظراً لأن النموذج الأساسي وبيانات التدريب و HuggingChat مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين الحصول على وصول كامل إلى أعمالهم الداخلية وتكرارها وتحسينها.وإذا كنت قد استخدمت شات جي بي تي، فستبدو واجهة مستخدم HuggingChat مألوفة للغاية، مع وجود مربع نص في أسفل النافذة ومحفوظات للمطالبات السابقة على اليسار. وكما هو الحال مع شات جي بي تي، يستغرق الأمر ثانية أو ثانيتين، ثم تبدأ في كتابة رده أثناء المشاهدة.وفيما يتعلق بجودة الردود المقدمة من HuggingChat وشات جي بي تي على الاستفسارات العامة، يبدو أن هذا الأخير يأتي في المقدمة. ومع ذلك، قد يختلف الأمر اعتماداً على جودة المطالبة التي تقدمها وما إذا كانت تعتمد على بناء استجابتها على مادة جديدة قد تكون خارج مجموعة البيانات الخاصة بها.وفيما يتعلق بالردود على الاستفسارات الأكثر تحديداً المستندة إلى المهام مثل طلبات الترميز، فإن HuggingChat يعمل بشكل أفضل ولكنه لا يزال مختلفاً عن ChatGPT 3.5 و 4. وسيعيد HuggingChat الرمز الكامل مرة واحدة عندما يُطلب منك التعليمات البرمجية، بينما سيعيد شات جي بي تي التعليمات التفصيلية جنباً إلى جنب مع المطلوب. وبالنسبة لفعالية الكود نفسه، فمن المحتمل أن تختلف من موجه إلى موجه.وتحاول HuggingChat أيضاً تمييز نفسها عن المنافسين من خلال الاعتماد على ميزات Hugging Face المدمجة في أول روبوت محادثة يستهدف المراهقين عبر التخصيص وإنشاء "رابطة حقيقية" مع المستخدمين، بحسب موقع سلاش غير.