تسريبات تكشف عن خصائص "آيفون 15" المنتظر.. فما ميزاته؟

من المتوقع أن تتضمن هواتف "آيفون 15" العديد من الميزات والتغييرات خاصة في طراز "آيفون 15 برو".

وحسب المسرب المعروف لأخبار "آبل" Unknownz21، فإن هواتف "آيفون 15 برو ماكس" ستتضمن عدسة بريسكوب التي تسمح باستخدام خاصية التكبير البصري بدقة عالية بدون أي تأثير على جودة الصورة ودقتها".

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من المتوقع أن يتم تجهيز طرازات "آيفون 15 برو" بشريحة A17 Bionic من الجيل التالي، والتي تم تصنيعها على معمارية 3 نانوميتر من شركة TSMC لتحسين الأداء والكفاءة، وأن يحتوي كل من "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس" على شريحة A16 Bionic.

وسيكون لطرازات "آيفون 15 برو" إطار من التيتانيوم بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ، وستتميز طرازات "آيفون 15 برو"، بمنفذ شحن USB-C مع دعم USB 3.2 أو Thunderbolt 3 على الأقل.

وسيتم تجهيز طرازات "آيفون 15 بر"و بذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر تبلغ 8 غيغابايت، بينما من المرجح أن تستمر النماذج القياسية في الحصول على بطاقات ذاكرة 6 غيغابايت. (روسيا اليوم)