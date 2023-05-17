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تكنولوجيا وعلوم

لإجراء محادثات.. هواتف "آيفون" ستصبح قادرة على تقليد صوتك

Lebanon 24
17-05-2023 | 14:00
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ستطلق شركة "أبل"ميزة تجعل فاقدي حاسة النطق من التحدث بأصواتهم عبر تطبيقاتها أو المكالمات الصوتية على أجهزتها.
ومن المتوقع أن تمكن الميزة الجديدة الأفراد الذين لا يتكلمون الكتابة للتحدث أثناء المكالمات والمحادثات باستخدام "Live Speech"، كما يمكن للأشخاص المعرضين لخطر فقدان قدرتهم على التحدث استخدام صوتهم الشخصي لإنشاء صوت مركب يشبههم للتواصل مع العائلة والأصدقاء.
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وبالنسبة للمستخدمين المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف في الرؤية، يوفر وضع "المكبر" ميزة "Point and Speak"، والتي تحدد النص الذي يشير إليه المستخدمون ويقرأونه بصوت عالٍ لمساعدتهم على التفاعل مع الأشياء المادية مثل الأجهزة المنزلية، وفقاً لما أعلنته "أبل" يوم الثلاثاء، واطلعت عليه "العربية.نت".

أجهزة "آيفون" و"آيباد"، ستتعلم صوت المستخدم بعد تدريب الجهاز عليه لمدة 15 دقيقة فقط.
 
 
وستستخدم ميزة "Live Speech" بعد ذلك "الصوت المركب" لقراءة نص المستخدم المكتوب بصوت عالٍ أثناء المكالمات الهاتفية ومحادثات "FaceTime"، وحتى المحادثات الشخصية. وسيتمكن الأشخاص أيضاً من حفظ العبارات شائعة الاستخدام لاستخدامها أثناء المحادثات المباشرة.
وتهدف هذه الميزة إلى جعل أجهزة "أبل" أكثر شمولاً للأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الإدراك والبصر والسمع والحركة.
 
 
وقالت شركة أبل إن الأشخاص الذين قد يعانون من حالات يفقدون فيها أصواتهم بمرور الوقت، مثل "ALS" (التصلب الجانبي الضموري) يمكن أن يستفيدوا أكثر من الأدوات.
 
من جانبها، قالت كبيرة مديري سياسات ومبادرات الوصول العالمية في شركة أبل، سارة هيرلينغر، في منشور على مدونة الشركة: "تعد إمكانية الوصول جزءاً من كل ما نقوم به في أبل". "تم تصميم هذه الميزات مع تعليقات من أعضاء مجتمعات الإعاقة في كل خطوة على طريق تطويرها، لدعم مجموعة متنوعة من المستخدمين ومساعدة الأشخاص على التواصل بطرق جديدة".

ومن المقرر طرح الميزات الجديدة في وقت لاحق من 2023.
 
 
ومن المقرر طرح الميزات الجديدة في وقت لاحق من 2023.
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