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تكنولوجيا وعلوم
لمنع الفضوليين من التطفل على رسائلكم الخاصة.. إليكم هذا الحل من "واتس آب"
Lebanon 24
17-05-2023
|
11:06
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يمكنكم الآن التأكد من أن محادثاتكم في مأمن من أعين المتطفلين، وذلك بفضل ميزة جديدة من "واتس آب".
أطلق التطبيق المملوك لشركة Meta ميزة تسمى Chat Lock (قفل المحادثة) وهي تتيح لكم حماية محادثاتكم الخاصة بكلمة مرور.
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ويتم تأمين الرسائل المقفلة في مجلد منفصل مع إخفاء اسم المرسل - حتى بالنسبة للآخرين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هاتفكم.
وقال "واتس آب" في منشور بالمدونة: "شغفنا هو إيجاد طرق جديدة للمساعدة في الحفاظ على خصوصية رسائلك وأمانها".
ولقفل الدردشة، افتحوا تطبيق "واتس آب" وانقروا على اسم دردشة فردية أو جماعية. ستروا الآن خيار القفل، والذي سيطالبكم بإدخال كلمة مرور جهازكم أو المقاييس الحيوية لتأمين تلك الدردشة.
وأوضح "واتس آب" في منشور المدونة، "يؤدي قفل الدردشة إلى إخراج سلسلة الرسائل من البريد الوارد ووضعها في مجلد خاص بها لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام كلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية، مثل بصمة الإصبع".
كما أنه يخفي تلقائيا محتويات تلك الدردشة في الإشعارات أيضا.
للكشف عن الدردشات المقفلة، ما عليكم سوى سحب صندوق الوارد الخاص بكم على "واتس آب" وإدخال كلمة مرور هاتفكم أو المقاييس الحيوية.
ويدعي "واتس آب" أن Chat Lock سيكون مفيدا عبر عدد من الإعدادات المختلفة.
وأوضح: "ستكون هذه الميزة رائعة للأشخاص الذين لديهم سبب لمشاركة هواتفهم من وقت لآخر مع أحد أفراد الأسرة أو تلك اللحظات التي يحتفظ فيها شخص آخر بهاتفك في اللحظة ذاتها التي تصل فيها محادثة خاصة إضافية".
ويتم طرح Chat Lock مع ظهور خيارات أخرى "خلال الأشهر القليلة المقبلة"، وفقا لما جاء في منشور المدونة.
وخلص إلى القول: "سنضيف المزيد من الخيارات لقفل الدردشة، بما في ذلك قفل الأجهزة المصاحبة، وإنشاء كلمة مرور مخصصة لمحادثاتك حتى تتمكن من استخدام كلمة مرور فريدة تختلف عن كلمة مرور هاتفك". (روسيا اليوم)
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