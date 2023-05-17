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تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف بركان يحتوي على غاز الميثان بداخله

Lebanon 24
17-05-2023 | 23:00
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بركان بورياليس الطيني هو ثاني بركان يتم اكتشافه في المياه النرويجية، ويطلق تيارا مستمرا من السائل الغني بالميثان المتعكر من أعماق قشرة الأرض.
اكتشف الباحثون المحيطات في القطب الشمالي بركانا تحت الماء يقذف الطين والميثان من داخل حفرة أخرى أكبر ربما تكونت بعد انفجار كارثي في نهاية العصر الجليدي الأخير.
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واكتشف الباحثون ميزة غير عادية على بعد 80 ميلاً (130 كيلومترًا) جنوب جزيرة بير النرويجية، أو بيورنويا، في بحر بارنتس. البركان الذي أطلق عليه الفريق اسم بركان "بورياليس الطيني"، هو الثاني من نوعه الذي يتم اكتشافه في المياه النرويجية.
وقال ستيفان بوينز، الأستاذ في جامعة القطب الشمالي في النرويج جامعة "ترومس" والقائد المشارك للمعرفة المتقدمة للميثان في القطب الشمالي (أكما): "استكشاف قاع البحر واكتشاف غاز الميثان الجديد يشبه العثور على كنوز مخفية".
وقال بوينز في بيان مترجم: "في كل مرة ننزل فيها إلى قاع البحر، نشعر بأننا بدأنا للتو في فهم التنوع الكبير والرائع لمثل هذه الأنظمة المتسربة".
 
 
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