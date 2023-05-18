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بحسب بيان أبل، فإن من بين المزايا الخمس الجديدة تأتي ميزة Assistive Access، والتي تساعد من يعانون من مشاكل إدراكية ومشاكل بصرية أيضاً، فهي تسهل التحكم في تصميم واجهة تطبيقات المكالمات والموسيقى، و"فيس تايم"، والكاميرا، والصور والرسائل أيضاً، لتكون أسهل في التعامل معها. كشفت شركة أبل عن مجموعة من المزايا الجديدة الموجهة بشكل رئيسي إلى مستخدمي أجهزة "آيفون" و"آيباد" من ذوي الإعاقة، إلا أن تلك المزايا كذلك تسهل على عموم المستخدمين التفاعل مع أجهزتهم في العديد من الظروف التي كانت تحول دون قيامهم بذلك بشكل فعال وطبيعي.بحسب بيان أبل، فإن من بين المزايا الخمس الجديدة تأتي ميزة Assistive Access، والتي تساعد من يعانون من مشاكل إدراكية ومشاكل بصرية أيضاً، فهي تسهل التحكم في تصميم واجهة تطبيقات المكالمات والموسيقى، و"فيس تايم"، والكاميرا، والصور والرسائل أيضاً، لتكون أسهل في التعامل معها.

الميزة الجديدة تقدم أدوات للمستخدم أو المقربين منه بحيث يسهل تغيير التصميم بما يتناسب مع تفضيلات المستخدم من حيث رغبته في جعل الصور مسيطرة أكثر أم النصوص، وفي كلتا الحالتين سيسهل التفاعل مع هذه التطبيقات.

كذلك ستساعد تلك الميزة، المستخدمين بشكل عام على التفاعل مع تلك التطبيقات بشكل أسهل في بعض الظروف، مثل عندما تكون اليدين غير نظيفة، أو في المطبخ و يرغب في الوصول بسهولة إلى الأزرار وهو يحمل شيئًا، فيمكنه الضغط بسهولة نظراً لكبر حجم تلك الأزرار.

Live Speech

أما الميزة الثانية فهي ميزة Live Speech، وهي تتيح للمستخدمين المصابين بصعوبات التحدث التواصل بسهولة وبشكل أكثر طبيعية، وذلك من خلال استخدام الكتابة وتحويل النصوص المكتوبة إلى كلام منطوق، وذلك بالاعتماد على صوت آلي يقرأ ما يكتبه المستخدم.

الميزة الجديدة تكون مفيدة في التواصل الصوتي عبر المكالمات الصوتية أو مكالمات "فيس تايم" أو حتى إذا كان يرغب في قول شيء لشخص يقف أمامه ويتواصل معه بشكل مباشر.

من الممكن أن تفيد الميزة الجديدة عموم المستخدمين في حال استقبلوا مكالمة ولكن كانوا في ظروف لا تناسب الرد على المكالمة، وبالتالي تحويل الكتابة إلى حديث سيكون حلاً مثالياً.



Personal Voice

كذلك تقدم أبل أيضاً ميزة جديدة تحمل اسم Personal Voice، وتلك الميزة تقوم فكرتها على دعم الأشخاص المهددين بفقدان قدراتهم على التكلم، مثل مرض التصلب الجانبي الضموري، حيث أن تلك الميزة تمنح هؤلاء الأشخاص القدرة على إنشاء نسخة رقمية من أصواتهم، وذلك من خلال قراءة 150 جملة على شاشة هواتفهم، وذلك على مدى 15 دقيقة.

ومن ثم يصبح من اليسير على المستخدم التواصل مع الأصدقاء والعائلة بصوته الطبيعي من خلال المكالمات الهاتفية وكذلك مكالمات "فيس تايم".



Point and Speak

أما الميزة الرابعة فهي Point and Speak، والتي تسهل على ضعاف البصر وفاقديه التفاعل مع العالم بشكل أكثر طبيعية، حيث أن تلك الميزة تكمن بداخل تطبيق التكبير Magnifier.



الميزة تعتمد على استخدام تقنية تعليم الآلة Machine Learning، حيث يقوم عمل الميزة على استخدام كاميرا الهاتف، ومستشعر الرادار الضوئي LiDAR داخل الكاميرا لرصد حركة يد المستخدم وتفاعلها مع الأزرار والأجهزة من حولها، إلى جانب استخدام تعليم الآلة كي تتمكن الميزة من التعرف على النصوص المتواجدة على أي علامات أو أزرار، ومن ثم يتم الاستعانة بميزة VoiceOver لقراءة النصوص بصوت يسمعه ويدركه المستخدم ويتمكن حينها من التفاعل بشكل طبيعي مع تلك الأزرار.

الميزة الجديدة أيضاً يكون لها تطبيقات أخرى داخل تطبيق التكبير مثل وصف المشاهد Image Descriptions، وكذلك التقاط الأبواب والأشخاص Door Detection وPeople Detection.



أشارت أبل إلى أن المزايا الجديدة تحتاج إلى العديد من التحديثات على مستوى نظام التشغيل وإمكانيات الأجهزة سواء على مستوى "آيفون" أو "آيباد"، وبالتالي يعكس الترجيحات بأن يتم الكشف عن تلك الميزات بشكل أكثر تفصيلاً بصحبة إصدارات أنظمة التشغيل الجديدة iOS 17 وiPadOS 17، والتي سيتم إعلانها خلال مؤتمر الشركة للمطورين WWDC 2023 والمقرر عقده في الخامس من حزيران المقبل. (الشرق)