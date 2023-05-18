تيك توك في عين العاصفة مجدداً.. ولاية أميركية تحظره

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يبدو أن الأزمات لا تنفك تلاحق شركة تيك توك الصينية. فقد وقع حاكم ولاية مونتانا الأميركية جريج جانفورتي الأربعاء تشريعاً يحظر تشغيل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك لبكين في الولاية.ويجعل التشريع مونتانا أول ولاية تحظر التطبيق وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل الولاية، وفق رويترز.يشار إلى أن التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس يواجه دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأميركيين لحظره في جميع أنحاء البلاد بسبب المخاوف المتعلقة من نفوذ الحكومة الصينية المحتمل على المنصة.وفي 23 آذار الفائت، واجه الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو استجواباً طويلاً من المشرعين الأميركيين حول العلاقات المزعومة لتطبيق مشاركة الفيديو مع الصين والخطر الذي يمثله على المراهقين.وقال تشو خلال الجلسة إن "شركة بايت دانس المالكة للتطبيق ليست تابعة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية وهي شركة خاصة"، مضيفاً أن "60% من الشركة تملكها مؤسسات استثمارية عالمية. 20% يملكها مؤسسها و20% يملكها موظفون في كل أنحاء العالم"، بحسب فرانس برس.كما أوضح: "نعتقد أن المطلوب هو قواعد شفافة واضحة تنطبق على كل شركات التكنولوجيا - الملكية ليست أساساً لمعالجة هذه المخاوف".لكنه لفت إلى أن بعض البيانات الأميركية ما زالت متاحة لموظفي الشركة في الصين، قائلاً: "اليوم، لا تزال هناك بعض البيانات التي نحتاج إلى حذفها".يذكر أن عدة دول من بينها أميركا وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا كانت حظرت في الآونة الأخيرة على السياسيين تنزيل التطبيق واستعماله على الأجهزة الحكومية. (العربية)