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تكنولوجيا وعلوم

النسخة الأخطر... ما المقصود بـ"الذكاء الاصطناعي العام"؟

Lebanon 24
18-05-2023 | 10:39
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كشفت "مايكروسوفت" في دراسة بحثية أن أحدث نسخة من "تشات جي بي تي" تعد خطوة مهمة نحو "الذكاء الاصطناعي العام"، المعروف اختصارا بـ"AGI"، وهو الأمر الذي يحذر منه بعض خبراء.

وفي الورقة البحثية، التي نشرت في آذار الماضي لكنها عادت للظهور مجددا في أيار، يقول باحثو مايكروسوفت: "ChatGPT-4 صعد عدة درجات أعلى مما كان يعتقده أي شخص"، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي.
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وأوضحوا أن هذه النسخة من "ChatGPT" قادرة على حل المهام الجديدة والصعبة، والتي تشمل الرياضيات والترميز والطب والقانون وعلم النفس.

وأبرز الخبراء أن هذا يعني أن "تشات جي بي تي" في الطريق الصحيح نحو "الذكاء الاصطناعي العام".


ماذا يقصد بـ"الذكاء الاصطناعي العام"؟

قال موقع "أكسيوس" إن لهذه العبارة عدة تعريفات. ويركز الذكاء الاصطناعي العام على مفهوم الذكاء لدى الإنسان، الذي يمكنه تقييم المواقف المعقدة وتطبيق الفطرة السليمة والتعلم والتكيف.
ويعرّف مؤلفو ورقة "سباركس" الذكاء الاصطناعي العام بأنه "عبارة عن أنظمة تُظهر قدرات استخباراتية واسعة، بما في ذلك التفكير والتخطيط والقدرة على التعلم والاستفادة من التجربة".
وينافس الذكاء الاصطناعي العام القدرات البشرية أو يتفوق عليها.
يشير خبراء مايكروسوفت إلى أن هناك حاليا مسارا واضحا للانتقال من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الذكاء الاصطناعي العام.
وتقول شركة "OpenAI"، المطورة لـ"تشاب جي بي تي"، إن هدفها يتمثل في بناء الذكاء الاصطناعي العام، والتأكد من أنه "يفيد البشرية جمعاء".
ويحذر البعض من أن الذكاء الاصطناعي العام قد يتجاوز بعض الحدود ليصبح مدركا لوجوده، بل قد يطور أيضا رغبات ومشاعر. (سكاي نيوز)
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