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تكنولوجيا وعلوم
فورد تستدعي 422 ألف سيارة من إنتاج 2020 و2023 لعطل برمجي
Lebanon 24
19-05-2023
|
05:00
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تعتزم شركة فورد موتور استدعاء 422 ألف سيارة متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة بسبب احتمال تعطل وحدة معالجة الصور وهو ما سيحول دون عرض صور كاميرا الرؤية الخلفية.
ويشمل الاستدعاء طُرز إكسبلورر ولينكولن أفياتور إنتاج بين عامي2020 و2023 وطراز لينكولن كورسير إنتاج 2020-2022 المزودة بكاميرا بزاوية 360 درجة.
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وكانت الشركة سحبت سيارات من إنتاجها للسبب نفسه في 2021 و2023. وعدلت فورد العام الماضي برمجيات وحدة معالجة الصور في محاولة لحل المشكلة.
وقالت فورد الخميس إنها "تعمل مع الموردين لتحديد السبب الرئيسي للمشكلة وتوفير الحل المناسب في أسرع وقت".
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