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تكنولوجيا وعلوم

ميزة إضافية لمشتركي "تويتر بلو " الموثقين.. ماسك يعلن عن مفاجأة

Lebanon 24
19-05-2023 | 01:30
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أعلن مالك شركة تويتر إيلون ماسك، عن إضافة ميزة حصرية جديدة للمشتركين في الخدمة المأجورة "تويتر بلو" Twitter Blue، لتُضاف إلى العديد من المميزات الأخرى.

وقال ماسك في تغريدة نشرها عبر حسابه في" تويتر": يمكن لمشتركي "تويتر بلو" الموثقين الآن تحميل مقاطع فيديو مدتها ساعتان أو ما يعادل 8 جيجابايت.
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جذب المزيد
ويأتي الإعلان الجديد في إطار سعي تويتر لجذب المزيد من المشتركين إلى الخدمة المأجورة التي ترجو الشركة، ومن ورائها ماسك، أن تزيد من إيرادات الشركة التي عانت من صعوبات مالية كبيرة من قبل استحواذ ماسك عليها، وزادت بعدئذ.

وتأتي ميزة مقاطع الفيديو الطويلة التي تصل مدتها إلى ساعتين، بعد ميزة الرسائل المباشرة المشفرة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، وبعد ميزتين أخريين أُطلقتا مطلع شهر نيسان الماضي، وهما: ظهور إعلانات أقل بمقدار النصف، وترتيب أولوية ظهور الردود في المحادثات والبحث.
وفي صفحة الدعم الخاصة بخدمة (تويتر بلو)، وصفت الشركة الميزة الجديدة بالقول: "انشر المزيد من المحتوى مع متابعيك، يمكن لمشتركي (تويتر بلو) تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعتين تقريبًا مع حجم للملفات يصل إلى 8 جيجابايت وبدقة 1080p".

ونبّهت تويتر إلى أن الميزة الجديدة متاحة حاليًا فقط عبر موقع twitter.com ونظام التشغيل (آي أو إس) iOS التابع لشركة أبل.

يُشار إلى أن الميزة الجديدة هي الأولى بعد الإعلان عن مديرة تنفيذية جديدة لشركة تويتر، وهي ليندا ياكارينو، التي قالت يوم السبت الماضي في تغريدة لها إنها تأثرت برؤية ماسك لإنشاء مستقبل أكثر إشراقًا، وإنها متحمسة للمساعدة في تحويل منصة التواصل الاجتماعي.

وأعلن ماسك عن تعيين ياكارينو يوم الجمعة الماضي، وكان الملياردير قد شغل منصب المدير التنفيذي لتويتر منذ استحواذه عليها بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار في 28 تشرين الأول الماضي.
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