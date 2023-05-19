واتساب يختبر ميزة جديدة تسهل استخدام التطبيق بيد واحدة

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تختبر خدمة واتساب للتراسل ميزة جديدة تتمثل في تطوير القائمة الفرعية التي تظهر عند الضغط بشكل مطول على أي رسالة داخل المحادثات، بحيث يصبح من الممكن إتمام مجموعة من المهام بشكل سريع من خلال تلك القائمة.ووفقا لما نشره موقع WABetaInfo، فإنه عندما يضغط المستخدم بشكل مطول على رسالة ما داخل محادثة من محادثات واتساب، تظهر القائمة الفرعية الجديدة، وهي تحمل مجموعة من الخيارات التي لم تكن تتوفر بهذا الشكل من قبل، وتتمثل تلك الخيارات في إمكانية إعادة توجيه رسالة أو مسحها أو حفظها أو الرد عليها.تلك الخيارات كانت توفر من قبل عندما يقوم المستخدم باختيار رسالة عبر الضغط المطول في صورة شريط يوجد أعلى المحادثة في أعلى الهاتف، إلا إذا كان المستخدم يعتمد على يديه الاثنتين أو سيحتاج إلى أن يقوم بمد إصبع الإبهام ليصل إلى أعلى الشاشة وبالتالي، فإن الميزة الجديدة ستوفر على المستخدم أن يقوم بالوصول إلى تلك الخيارات بشكل مباشر من خلال القائمة الجديدة، باستخدام الهاتف بيد واحدة.