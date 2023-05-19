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وبحسب بول كوفير، أخصائي في علوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إليكم 8 أشياء يمكن لـ"تشات جي بي تي" القيام بها والتي لم تكن ممكنة من قبل:بات متاحاً أمام مستخدمي "تشات جي بي تي" تلخيص أي خبر في غضون ثوانٍ. وبالتالي، أصبح بين يدي أي مستخدم لهذه التقنية الطريقة الأسهل لفهم آخر الأخبار.نظرًا لأنه متصل بالإنترنت، يمكن أن يصبح "تشات جي بي تي" أفضل شريك تجاري لك. أولاً، يتعين على المستخدم تحديد خيار "جي.بي.تي-4" ومن ثم إدخال الطلب الذي يسعى إلى الحصول على معلومات بشأنه. وفي غضون ثوانٍ، يقوم برنامج الدردشة الآلي بدراسة المعلومات من الإنترنت وتقديمها للمستخدم.يمكن لهذه الخدمة أن تكون بمثابة نعمة لملايين الطلاب والباحثين حول العالم. مع وجود آلاف الأوراق البحثية على الانترنت، كل ما على المستخدم فعله هو تأطير طلبه للحصول على المعلومات التي يبحث عنها. هذه الخدمة ستوفر الكثير من الوقت في تحليل المستندات الأكاديمية الحديثة.تخيل لو طُلب منك في العمل تجميع المعلومات وفق جدولة محددة، وليس أمامك الكثير من الوقت لإتمام مهمتك. يمكن لـ"تشات جي بي تي" مع "جي بي تي 4" إنقاذك. كما يمكن لهذه الخدمة أن تزيد من إنتاجية الفرد في حال كان يعمل من المنزل.يمكن أن تكون هذه الميزة الأفضل لتسخير الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي.بات بإمكان "تشات جي بي تي" أن يساعدك في فهم أكثر المواضيع تعقيداً. فعلى سبيل المثال، إذا طلب المستخدم من "تشات جي بي تي" شرح الأسباب وراء ارتفاع أسعار الوقود، فبالإضافة إلى الإجابة سيضيف برنامج الدردشة الآلي أيضًا مؤشرات تصف العوامل المختلفة التي تساهم في فرق السعر. وتجدر الإشارة إلى أن "تشات جي بي تي" يقدم كافة المعلومات بأكثر الطرق وضوحًا.يمكن أن تشكل هذه الميزة وسيلة رائعة للمبرمجين، حيث يمكن لـ"تشات جي بي تي" البحث في الويب والوصول إلى أحدث الوثائق المتاحة لمهمة تشفير معينة.أصبح "تشات جي بي تي" وسيلة رائعة للتعليم. سيتمكن المستخدمون الآن من كتابة مقالات شاملة تحتوي على روابط لمصدر المعلومات المقدمة.وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق الجديد بات متاحا على أجهزة آيفون في الولايات المتحدة كبداية، على أن يتوافر "قريبا" في دول أخرى وعلى الهواتف المحمولة العاملة وفق نظام "اندرويد" (غوغل).