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تكنولوجيا وعلوم

تطبيقٌ مهم جداً لصحة القلب.. إكتشفوا ميزاته المهمة!

Lebanon 24
20-05-2023 | 05:00
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حذرت دراسة جديدة من التأثير التراكمي لعوامل الخطر المتعددة على القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم، والكولسترول، والبدانة، ما يشكّل تهديداً حقيقياً بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.

وأطلق باحثون الدراسة في جامعة ماريلاند، بعد تطوير تطبيق R Shiny لقياس التأثير الكلي لعوامل خطر، والتي تشمل السكري، و التدخين، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتاريخ العائلي مع المرض، وغيرها.
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ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، استخدم الباحثون بيانات 5 آلاف سوي، في 4 مدن أميركية، طيلة 30 عاماً من البيانات الصحية والغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

وأثبت التطبيق نجاحه في تقدير الخطر الكلي لعوامل تمثل تهديداً لصحة القلب، حيث تطابقت توقعاته مع البيانات الفعلية للمرضى الذين أصيبوا وعددهم 316،  بفشل القلب، أو السكتة الدماغية، أو أمراض القلب الأخرى.

وقال الدكتور مايكل دومانسكي الباحث الرئيسي في الدراسة: "يمكن لأطباء القلب استخدام هذه الأداة الجديدة لإقناع المرضى بالخطوات اللازمة لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية".
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