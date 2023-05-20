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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات عن هاتف جديد خارق من "غوغل".. هذا ما يتضمنه

Lebanon 24
20-05-2023 | 11:00
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تستعد شركة غوغل لإطلاق النسخة الثامنة من هاتفها "بيكسل" الذي يقع بنفس فئة الهواتف المهمة مثل أس 23" من سامسونغ أو "آي فون 14" من آبل.

ووفقاً للتسريبات الأخيرة، يتبين أن هاتف "بيكسل 8"، المتوقع إصداره بنهاية العام، سيتضمن ميزة جديدة غير متواجدة في العديد من الهواتف ذات الفئة الأولى.

ويتوقع أن تحمل الميزة الجديدة المستخدمين إمكانية فحص حرارة أجسادهم، كما حرارة بعض الأجسام الأخرى.
ومن الواضح أن هذه الميزة المذهلة ستمنح المستخدمين قدرة على رصد حالتهم الصحية بطريقة أكثر سهولة ودقة وفي أي وقت، ما يمكنهم من الاستجابة السريعة لأي تغييرات محتملة في حرارة أجسامهم.

وبحسب التسريب الذي نشره موقع 91mobile ، يظهر التصميم الكامل لهاتف "بيكسل 8 برو" حيث يبدو أن قسم عدسات الكاميرات بات "جزيرة" واحدة بين اثنتين كما كان بالنسخة الحالية من "بيكسل".

ويبقى التحديث الأكبر حتى الآن هو مقياس الحرارة المدمج الجديد، والذي يتميز بمستشعر أبيض موضوع على الجزء الخلفي من الهاتف في شريط الكاميرا أسفل فلاش. وتستخدم هذه القطعة تقنية الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الجسم، حيث يتعين على المستخدم تقريب مقياس الحرارة من الجبهة (من دون اللمس)، والنقر على زر، ولاحقاً تدوير الجهاز على طول الجبهة، كما يظهر من الفيديو المسرب.
وفي حين مصدر الفيديو غير واضح، لكن يبدو من طريقة إنتاجه أنه تم تصويره لتوضيح كيفية عمل هذه الميزة، أي على الأغلب على سبيل التجربة الداخلية فقط ضمن العاملين لدى غوغل.
 
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