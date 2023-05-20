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تكنولوجيا وعلوم

تحذير.. تقنية "لمسة الشبح" المرعبة قد تخترق هواتفكم

Lebanon 24
20-05-2023 | 08:00
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حذر خبراء أمن إلكتروني من أن بإمكان القراصنة والمتسللين حاليًا فتح الهواتف عن بُعد باستخدام تقنية جديدة مرعبة، يطلق عليها اسم "لمسة الشبح"، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
 
وحثت شركة NordVPN مستخدمي الهواتف على تعزيز أمنهم وسط تصاعد هجمات "غوست تاتش" أو "لمسة الشبح"، التي تسمح للمجرمين بالسيطرة على الجهاز عن بُعد من مسافة 4 سم.

تستخدم الهجمات الإشارات الكهرومغناطيسية لمحاكاة النقرات على شاشة تعمل باللمس، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الخبثاء الوصول سرًا إلى البيانات الشخصية أو حتى تثبيت البرامج الضارة. ويُعتقد أن المكتبات والمقاهي والردهات العامة هي المناطق المستهدفة الرئيسية لهذا النوع من الهجوم، حيث غالبًا ما يكون المستخدمون غافلين عما يحدث، وأنهم يضعون هواتفهم عادة على الطاولات.
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وقال خبير الأمن أدرياناس وارمينهوفن، من شركة نورد في بي، إن القراصنة يجهزون المعدات تحت طاولة الضحية المستهدفة مقدمًا ويشنون الهجوم عن بُعد. ويمكن أن يتم الاختراق دون أن يلاحظ المستخدم ما تعرض له الهاتف".

بعد أن يتعرف الهاكر على نوع وطراز الهاتف الذكي ينتقل إلى مرحلة قرصنة رمز مرور الجهاز، وعلى الرغم من أن القراصنة يجدون غالبية كلمات المرور عبر شبكات الإنترنت المظلمة، فإن الكثير منهم يستهدف مستخدم الهاتف شخصيًا، من خلال إعداد تجهيزات متخصصة لإصدار إشارات كهرومغناطيسية متطابقة تعطل السلوك المعتاد للهاتف.
 
ويمكن للقراصنة بعد استهداف الجهاز حقن نقاط لمس وهمية في الشاشة عن بُعد، لمحاكاة الضربات الشديدة والنقرات المعتادة للهاتف، والتي ثبت أنها تعمل على تسع طرازات هواتف بما يشمل iPhone SE (2020) وSamsung Galaxy S20 FE 5G وRedmi 8 وNokia 7.2.
 
وأضاف جيك مور، مستشار الأمن العالمي في شركة ESET: "إنه من المحتمل أن يتم استخدام هذا الهجوم المتطور للغاية فقط على الأشخاص المستهدفين في ظروف محددة للغاية. ولكن لا يزال من المهم أن يظل الشخص متيقظًا لمثل هذه الهجمات وأن يكون على دراية بالطرق الذكية المتزايدة التي يلجأ إليها مجرمو الإنترنت". (العربية) 
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