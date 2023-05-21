هواوي تطلق حاسباً متطوراً.. يمكن استعماله كحاسب محمول

كشفت هواوي عن حاسب MateBook E الذي طورته ليكون أنيقا وعمليا بنفس الوقت.

وحصل الحاسب على هيكل متين سماكته 8 ملم فقط وزنه 799 غ، وعلى شاشة OLED بمقاس 12.6 بوصة دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا.

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وينتمي الحاسب الجديد إلى فئة حواس (2 في 1) إذ يمكن استعماله كحاسب محمول، ويمكن فصل لوحة المفاتيح الإلكترونية عنه ليستخدم كحاسب لوحي.

وبفصل لوحة المفاتيح عن الجهاز يمكن إقرانها فيه عبر البلوتوث ليتمكن المستخدم من الطباعة ووضع الشاشة في المكان الذي يناسبه للعمل، كما يمكن الكتابة والرسم على شاشة الجهاز بواسطة قلم ذكي.





الحاسب يعمل بنظام (ويندوز-11) ومعالجات Core i7-1260U و Core i5-1230U من إنتل، وذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 16 غيغابايت، وذواكر داخلية SSD بسعات تصل إلى 1 تيرابات، وعلى كاميرا



وحصل الحاسب على بطارية داخلية تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحة، وعلى بطارية إضافية مدمجة في لوحة المفاتيح. (روسيا اليوم)