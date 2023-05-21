آبل تختبر أقوى المعالجات التي طورتها لحواسبها

بدأت شركة آبل باختبار معالجات M3 Pro التي طورتها لتمنح حواسبها سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن آبل تستعد للكشف عن جيل جديد من أجهزة MacBook Pro صيف العام الجاري، جهّزتها بمعالجات Apple M2، وبدأت باختبار معالجات M3 Pro الجديدة التي ستعمل مع حواسبها المحمولة التي ستظهر نهاية هذا العام.

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مصادر مطلعة في شركة آبل، قالت لصحيفة Bloomberg إن حواسب MacBook Pro التي ستجهّز بمعالجات M3 Pro ستعمل بأنظمة macOS 14.0، وستحوي معالجات الرسوميات فيها على 18 نواة، كما ستدعم ذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 36 غيغابايت، الأمر الذي سيوفر لها سرعة كبيرة جدا في التعامل مع البيانات والشبكات.





ونوه خبراء الإلكترونيات إلى أن التقنيات الجديدة المستخدمة في تصنيع معالجات M3 ساعدت في جعل هذه المعالجات صغيرة الحجم الأمر الذي سيمكن من استعمالها في العديد من أنواع الأجهزة المحمولة. (روسيا اليوم)