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تكنولوجيا وعلوم

لهذه الأسباب.. أسعار الهواتف الذكية القابلة للطي مرتفعة جداً

Lebanon 24
21-05-2023 | 09:12
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أصبحت "غوغل" أحدث شركة تقنية تكشف النقاب عن هاتف ذكي قابل للطي، مع وعد بمنح العملاء جميع الميزات التي يتوقعونها في الجهاز المزود بشاشة بحجم الكمبيوتر اللوحي.

الهاتف بدا واعدا من ناحية الشكل والميزات، لكن سعره كان صادما للمستهلكين، فقد كتب أحد المستخدمين على "تويتر": "سيارتي الأولى كلفتني 1800 دولار، بنفس سعر هذا الهاتف"، وكتب آخر: "فقدت غوغل عقلها".
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وللمقارنة، بإمكانك شراء هاتف "غوغل بيكسل" وكمبيوتر لوحي من نوع "بيكسل" وساعة "بيكسل"، بسعر أقل من هاتف "بيكسل" القابل للطي الجديد، الذي يبدأ سعره من 1800 دولار.
لكن مشكلة السعر المرتفع للهواتف القابلة للطي ليست أمرا حصريا لـ"غوغل بيكسل"، فهاتف "سامسونغ غالاكسي فولد" بدأ سعره من ألفي دولار عندما أطلق عام 2020.
وللمقارنة، يبدأ سعر هاتف "آيفون 14" الجديد من 800 دولار، لكن لماذا يرتفع سعر الهواتف الذكية القابلة للطي لهذه الدرجة؟
تعد الشاشة المرنة الموجودة في الهواتف القابلة للطي أحد أكبر أسباب ارتفاع تكلفة هذه الهواتف، وفقا لتقرير شبكة "سي إن إن". وتتطلب شاشات العرض المرنة مزيدا من الهندسة، ويكلف تصنيعها أكثر بكثير من الشاشات التقليدية

 
ووفقا لـ"سي إن إن"، فإن المكونات الأخرى الفريدة للأجهزة القابلة للطي تؤدي أيضاً إلى زيادة التكلفة. على سبيل المثال، يتحرك "بيكسل فولد" على مفصلة مصممة خصيصا بزاوية 180 درجة. وتم نقل الآلية بالكامل من أسفل الشاشة لتحسين مقاومة الغبار وتقليل السماكة الكلية للجهاز. هذا يتطلب أيضا هندسة معقدة وتصنيعا مكلفا.
ولا تزال الهواتف الذكية القابلة للطي في مهدها، نتيجة لذلك تمارس الشركات الكثير من عمليات البحث والتطوير حتى تصل للمنتج الأمثل.
كما ان المستقبل يبقى مجهولاً بالنسبة لهذه الأجهزة، فلا تزال معظم التطبيقات غير معدلة للأجهزة القابلة للطي، حتى إن منافس "غوغل" الرئيسي، "آبل"، لم يدخل مضمار هذه الأجهزة بعد.

ويعد السعر المرتفع واحدا من العوامل التي تحد من حجم السوق بالنسبة للهاتف القابل للطي.
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