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تكنولوجيا وعلوم

إنستغرام يعود للعمل بعد انقطاع عن الآلاف في العالم

Lebanon 24
21-05-2023 | 23:29
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أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق إنستغرام أن خدمات التطبيق عادت لمعظم المستخدمين بعد حل مشكلة فنية تسببت في انقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز: "في وقت سابق اليوم تسببت مشكلة فنية في عدم قدرة بعض الأشخاص على الدخول إلى تطبيق إنستغرام. تمكنا من حل المشكلة بأسرع ما يمكن لكل من تأثر بتوقف الخدمة".
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غير أن الشركة لم تكشف عن عدد من تضرروا من تعطل الخدمات.

لكن موقع داون ديتكتور الإلكتروني، أظهر أكثر من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة، و24 ألفاً في كندا، وأكثر من 56 ألفاً في بريطانيا.

وأبلغ أكثر من 180 ألف مستخدم عن وجود مشكلات في الدخول إلى التطبيق في ذروة انقطاع الخدمة.

يشار إلى أن موقع داون ديتكتور يرصد حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدة مصادر، وتشمل هذه المصادر المستخدمين.
المصدر: العربية
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