"آبل" تستعد لدخول سوق الذكاء الاصطناعي.. هذا ما ستفعله

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عمل شركة آبل على تطوير مجموعة من الأدوات والمنصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مجموعة من النماذج اللغوية الضخمة وذلك بهدف تطوير خدماتها وتطبيقاتها لمجموعة من المزايا المتطورة.وحسبما ذكر موقع "تيك كرانش"، فإن عملاق التكنولوجيا الأميركي، يعمل على توظيف عدد كبير من الباحثين والعلماء في مجال الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة، على مستوى العديد من القطاعات وأهمها النماذج الذكية لإنشاء المحتوى البصري.وقد رصد الموقع نشر الشركة، لإعلانات التوظيف منذ نهاية نيسان والتي استمرت حتى مطلع الأسبوع الماضي.كذلك، أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن أبل حظرت استخدام موظفيها لمنصة ChatGPT في عمليات كتابة الأكواد البرمجية والتعامل مع النصوص الخاصة بأسرار مهنية داخلية، خوفاً من تسريب البيانات.