تحديث "آيفون" الجديد iOS 16.5 يعالج ثغرات أمنية

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قدمت شركة أبل تحديث برمجي جديد لمستخدمي هواتف "آيفون" يحمل رقم إصدار iOS 16.5، وعلى الرغم من أنه لم يقدم تحديثات جذرية، إلا أنه جلب العديد من التحديثات الأمنية لثغرات تهدد خصوصية مستخدمي هواتف أبل.وبحسب بيان الشركة، يشتمل الإصدار الجديد من نظام تشغيل هواتف "آيفون" على تحديثات أمنية خاصة بثلاث ثغرات، وأخطرهم ثغرة في إطار تشغيل الويب WebKit، والذي تعتمد عليه جميع متصفحات الويب على هواتف "آيفون"، وهي تسمح للمخترق بالنفاذ إلى المحتوى المعروض في صفحات مواقع الإنترنت التي يزورها المستخدم، مما قد يجعله ضحية لعملية احتيال يزرع خلالها المخترق روابط خبيثة أو محتوى مزيف.وتتعلق الثغرتان الآخريتان أيضاً بمشاكل تقنية تهدد خصوصية مستخدمي متصفحات الويب، وكلاهما يسمح بتزييف محتوى مواقع الويب التي يزورها المستخدمون، إلا أن الشركة كانت قد أطلقت تحديثات تسد تلك الثغرتين بصحبة الإصدارات السابقة iOS 16.4.1 وiOS 16.4.1 (a).كما حاولت أبل حل بعض المشكلات في تجربة المستخدمين مع iOS 16 من خلال إصداره الجديد، ومن بين تلك المشاكل كانت مشكلة توقف محرك البحث Spotlight عن العمل بشكل مفاجئ، إلى جانب حل مشكلة تعطل خدمة العروض الصوتية Podcasts على نظام أبل الترفيهي بالسيارات CarPlay، إضافة لحل مشكلة تعطل إعدادات ضبط الوقت المستغرق على الهاتف Screen Time.ومن بين المزايا الجديدة في التحديث، أطلقت أبل ميزة تبويب الرياضة Sports داخل خدمتها الإخبارية "أبل نيوز"، بحيث يمكن للمستخدم اختيار فرقه المفضلة في الرياضات المختلفة، للحصول على آخر الأخبار والنتائج ومختلف المعلومات حول مباريات فريقهم المفضل.وأشارت تقارير صحفية مؤخراً إلى أن أبل بدأت في اختبار ميزة أمنية لحماية خصوصية محادثات مستخدمي خدمتها للتراسل الفوري iMessage على متن الإصدار التجريبي iOS 16.6، وهي ميزة iMessage Verification Codes، والتي تقدم ميزة التشفير الطرفي لأول مرة لمحادثات المستخدمين على خدمة أبل للشات.تعتمد فكرة الميزة الجديدة على مفاتيح تشفير خاصة وعامة للمحادثات، بحيث يتم تخزين المفاتيح الخاصة للتشفير محلياً على هاتف المستخدمين طرفيّ المحادثة، بينما العامة تُخزن في خوادم أبل.وفي حال دخول جهاز جديد غير متعارف عليه لحساب أحد طرفيّ المحادثة يتم تنبيههما لذلك، وحينها يصبح بإمكانهما طلب إعادة إنشاء مفاتيح تشفير خاصة، وبالتالي لن يكون متاحاً للدخيل الاطلاع على محتوى المحادثة.