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تكنولوجيا وعلوم

"إنستغرام" تستعد لإطلاق منافس لـ"تويتر" الشهر المقبل!

Lebanon 24
22-05-2023 | 14:00
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كشف موقع "بلومبرغ نيوز" أن "إنستغرام" المملوكة لشركة "ميتا"، تخطط لإطلاق تطبيق قائم على النصوص يتنافس مع "تويتر"، وقد يتم إطلاقه الشهر المقبل.
ووفقا لتقرير الموقع، يقوم خبراء ومهندسو الشركة باختبار المنتج مع المشاهير والمؤثرين.
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وأجرت شركة "إنستغرام" مناقشات مع منشئي محتوى محددين منذ شهور بشأن المنصة الجديدة، على الرغم من عدم تمكن أي منهم من الوصول إلى الإصدار الكامل من التطبيق، وفقا لأحد المصادر المطلعة.



وبحسب ليا هابرمان التي تدرس التسويق الاجتماعي والمؤثر في جامعة كاليفرنيا بلوس أنجلوس (UCLA)، فإن التطبيق سيكون منفصلا عن "إنستغرام" ولكنه سيسمح للمستخدمين بربط الحسابات ببعضها، قد يظهر لأول مرة في شهر حزيران المقبل.


من جهته، أشار موقع "ذي فيرج" إلى أنه لم يتم الكشف عن اسم التطبيق، إلا أنه تمت الإشارة إليه فقط باسم "تطبيق إنستغرام الجديد المستند إلى نصوص المحادثات"، كما أن التطبيق يحمل الاسم الرمزي P92 أو، بالتناوب، "برشلونة" (Barcelona).
 
و سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ،وكلمة المرور الخاصة بهم في "إنستغرام"، وسيتم نقل المتابعين وتعريف الملف (bio) والتوثيق من التطبيق الرئيسي، حتى أنه إذا كنت تحظر بعض الحسابات على "إنستغرام" فسيتم نقل هذه الإعدادات إلى النظام الأساسي الجديد.
وفي التطبيق الجديد، سيكون بإمكانك إنشاء مشاركات نصية يصل طولها إلى 500 حرف مع الروابط والصور ومقاطع الفيديو المرفقة التي تصل مدتها إلى خمس دقائق.
ويبدو التطبيق إلى حد كبير كما لو قمت بمزج "إنستغرام" و"تويتر" معا، استنادا إلى لقطتي شاشة مدرجتين في شريحة التسويق المسربة.
وقالت "ميتا" في وقت سابق: "نستكشف شبكة اجتماعية لامركزية قائمة بذاتها لتشارك التحديثات النصية. نعتقد أن هناك فرصة لمساحة منفصلة حيث يمكن لمنشئي المحتوى والشخصيات العامة تشارك التحديثات في الوقت المناسب حول اهتماماتهم".
وإذا تم إصدار التطبيق على نطاق واسع، فقد يجعل هذا "إنستغرام" وجهة أكثر شهرة مما هو عليه التطبيق بالفعل. (العربية)
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