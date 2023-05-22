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تكنولوجيا وعلوم

ميزة رائعة من "واتساب" تعفيك من المشاكل.. إكتشفها الآن

Lebanon 24
22-05-2023 | 11:00
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يختبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب" القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها، وهي ميزة ينتظرها كثيرون حول العالم لكونها تعفيهم من مشكلات عدة.

 
الحساب الرسمي لـ"واتساب" على "تويتر"، أكد أن إطلاق هذه الميزة سيكون قريبا. وأظهرت التغريدة التي كانت عبارة عن رسوم تفاعلية، ميزة تعديل النصوص.
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 وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على تعديل الرسائل حتى بعد بعثها إلى أصدقائهم وزملائهم، لإزالة الأخطاء المطبعية أو اللغوية أو كلمات يعتقدون أنها غير لائقة أو غير دقيقة.
 وبحسب مواقع تقنية، فإن "واتساب" يختبر حاليا هذه الميزة في النسخة التجريبية لمستخدمي أجهزة "أندرويد". ومن المتوقع أن تكون متاحة لجميع المستخدمين قريبا، وستدعم لغات عدة.
وستكون الميزة على شكل خيار "حرر" بعد النقر على الرسالة، حيث يمكن تعديلها وإعادة إرسالها مجددا.
لكن هذه الميزة بسحب بعض التقارير الإخبارية، ستكون محددة بسقف 15 دقيقة من توجيه الرسالة، بمعنى أنه لا يمكن إجراء تعديلات عليها بعد انقضاء هذه المدة.
وهذا الخيار قد يمثل المشكلة للبعض، إذ يوقعهم في إحراج مع مستخدمين آخرين يرون عبارة "أن الرسالة قد حذفت". (سكاي نيوز)
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