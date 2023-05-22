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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق جديد للمواعدة.. هذا ما يميّزه عن سواه

Lebanon 24
22-05-2023 | 23:00
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أطلقت شركة "آب بير" تطبيق مواعدة جديد لجعل تجربة المواعدة صحية للجميع، عبر بناء علاقات صحية وآمنة من خلال تعلم مجموعة من المهارات باستخدام بعض الأدوات والتمارين التي أنشأها علماء نفس العلاقات.

من خلال تطبيق Pair here، سيتعرف المستخدمون على أنماط علاقات جديدة، لغات الحب، القيم الأساسية، الاحتياجات، تقنيات الاتصال، أنماط الصراع والتوافر العاطفي. بعد ذلك، يتواصل المستخدمون مع الآخرين الذين يتعلمون نفس الأشياء.
 
وتقول ريتشا رافال، الرئيسة التنفيذية للشركة المطورة، إن التطبيق مصمم لتجنب ضياع الوقت، عبر اختصار بعض المراحل التي يمر بها الأشخاص أثناء المواعدة. 
وتضيف: "إلى جانب ذلك، نواصل توفير الأدوات والموارد لمساعدة المستخدمين على التنقل في المواعدة المبكرة والمراحل المبكرة من العلاقات حتى يتمكنوا من البدء بأساس قوي وصحي".
 
وتؤكد ريتشارد على ضرورة تعليم الناس العديد من الأمور قبل البدء بأي علاقة، وتجنيبهم قضاء الكثير من الوقت في البحث عن شريك الحياة عبر الإنترنت، والذي قد ينتهي بالفشل سواء بإيجاد الشريك المناسب أو في محاولة إنجاح العلاقة. 
 
ومن المقرر أن تطلق الشركة تطبيق Pair Here على "آبل" و"أندرويد" قريباً، وفق ما أورد موقع "ميترو" الإلكتروني.
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المصدر: 24.ae
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