5 أخطاء نرتكبها جميعا قد تنهي أجهزتنا الباهظة الثمن!

من أجل الحفاظ على استمرار عمل الهاتف المحمول بسلاسة ومن دون مشاكل وكل الأجهزة التقنية لديك، عليك اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية:



1. الشحن الدائم

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بحسب آبل فإن صحة البطارية يمكن أن تتأثر عندما "يظل جهاز آيفون الخاص بك مشحونا بالكامل لفترات طويلة من الوقت".

وتنطبق النصيحة نفسها على "أندرويد". تقول سامسونغ إنه يجب عدم ترك هاتفك متصلا بالشاحن لفترات طويلة من الوقت أو بين عشية وضحاها.

وأيضاً هواوي، فالحفاظ على مستوى البطارية بالقرب من الوسط (30٪ إلى 70٪) قدر الإمكان يمكن أن يطيل عمر البطارية بشكل فعال. والكلمة الرسمية هي إبقاء هاتفك مشحونا - ولكن ليس مشحونا بالكامل طوال الوقت.

ويقول الخبر السار إن معظم الأجهزة ذكية بما يكفي لبدء الشحن مرة أخرى فقط بمجرد وصولها إلى مستوى معين من البطارية. لكن افصل أجهزتك بعد شحنها بالكامل.

2. الانتظار طويلا لشحن الكمبيوتر المحمول الخاص بك



إذا تركت بطارية الكمبيوتر المحمول تنفد تماما من الطاقة بشكل متكرر، فإنها تقلل من عمرها الافتراضي. مثل الهواتف، فإن بطاريات الكمبيوتر المحمول معدة لشحنها عدة مرات فقط.



ويمكن أن تفقد بطارية الكمبيوتر المحمول كفاءتها بطريقة أخرى. لنفترض أنك تشحن الكمبيوتر المحمول بانتظام من 30% إلى 50%، أو حوالي 20% في كل مرة.



افعل ذلك خمس مرات، وستكون قد أكملت دورة بطارية واحدة لأنك قمت بشحن الكمبيوتر المحمول بنسبة 100%.



وحافظ على شحن بطاريتك بنسبة 40% على الأقل معظم الوقت.





ولا تحافظ دائما على توصيل الكمبيوتر المحمول بسلك شحن أيضا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقصير عمر البطارية أيضا.

3. تراكم الأوساخ



يمكن أن تتراكم الأوساخ والغبار والأوساخ الأخرى في المنافذ ومكبرات الصوت والشقوق الصغيرة الأخرى على جميع أجهزتنا اليومية تقريبا. لا تتجاهل الفوضى فحسب - نظفها بالطريقة الصحيحة.

4. تعرض هاتفك للكثير من أشعة الشمس



قد يؤدي ترك هاتفك في سيارة ساخنة أو التعرض لأشعة الشمس إلى حدوث أضرار جسيمة. ويمكن أن ترتفع درجة حرارة البطارية، وقد تفقد بياناتك أو تتلفها.



ويمكن أن تتوقف بطاريات الليثيوم أيون عن تفريغ الكهرباء في درجات حرارة شديدة البرودة.



ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقصير عمر البطارية، ويؤدي إلى مشاكل في العرض، بل وقد يؤدي إلى تشقق زجاج الشاشة.

5. جهاز التوجيه الخاص بك مفتوح على مصراعيه



يمكن لأي شخص استخدام شبكة Wi-Fi الخاصة بك بسهولة أكبر، ولكن يمكن للمتسلل الشرير استخدام شبكتك لمهاجمة أجهزتك. ويمكنهم حتى تنزيل ملفات خطيرة أو زيارة مواقع ويب غير قانونية من خلال جهاز التوجيه الخاص بك.



الخطوة الأولى: إنشاء كلمة مرور أصلية يصعب اختراقها. يمكنك تغيير هذا في صفحة مسؤول جهاز التوجيه الخاص بك.



أثناء تواجدك فيه، ابحث عن "الإدارة عن بُعد". ويتيح لك ذلك تسجيل الدخول إلى جهاز التوجيه الخاص بك عبر الإنترنت وإدارته.



التقرير من إعداد كيم كوماندو حول الأدوات التكنولوجية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وأمن الإنترنت.