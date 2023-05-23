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منوعات
سقوط جسم معدني غامض على مبنى سكني!
Lebanon 24
23-05-2023
|
14:00
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سقط جسم معدني غير معروف المنشأ قادما من السماء على سطح مبنى سكني في بلدة راكوف بشمال غرب بولندا، حسبما ذكرت محطة إذاعة RMF FM نقلا عن صاحب المنزل.
وقالت المحطة إن سقوط هذا الجسم الغامض ألحق أضرارا جسيمة بسطح المبنى، حيث اخترقه ووصل إلى داخل المنزل دون أن يصاب أحد بأذى.
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وقال صاحب المنزل للإذاعة: "كنت في العمل، وبقي ابني في المنزل. أشعل نارا في الفرن، ثم صعد إلى الطابق العلوي، وشغل الموسيقى، وبعد فترة من الزمن، سمع دوي ضربة ما. لم يكن يعرف ما حدث".
وقال المالك إنه عندما عاد إلى المنزل، رأى حفرة في السقف تبلغ مساحتها حوالي 70-100 سم. وعثرت الأسرة على جسم معدني دائري الشكل، منشطرا إلى قسمين.
وحسب تقرير الإذاعة، فإنه يبلغ وزن القطعة الواحدة حوالي كيلوغرامين وفي المجموع يزن الجزآن أكثر من أربعة كيلوغرامات.
وتم إبلاغ الشرطة والجيش عن الحادث، وكذلك مكتب المدعي العام، لكنه لم يتسن حتى الآن معرفة أصل الجسم الذي سقط.
وجراء التحقيق استبعدت السلطات أن يكون هذا الجسم جزءا من طائرة. (روسيا اليوم)
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