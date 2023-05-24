ايلون ماسك يتحدث عن "الحصان الثالث"... ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟

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قال رجل الأعمال، إيلون ماسك، إن هناك حاجة لإنشاء شركة ذكاء اصطناعي لمنافسة "غوغل" و"مايكروسوفت"، يمكن أن تشمل أجزاء مختلفة من إمبراطورية شركته، بما في ذلك موقع "تويتر"، الذي توقع إيقاف خسائره، في أقرب وقت من يونيو المقبل، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنل".وأدلى ماسك بهذه بالتعليقات خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة "وول ستريت جورنل" في لندن، التي افتتحها بحضور افتراضي وقال إن جهوده لتغيير موقع تويتر، الذي حصل عليه العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، تؤتي ثمارها.وأضاف أن تويتر ليس مربحا، لكن قد ينتج عنه تدفق نقدي إيجابي في أقرب وقت في يونيو المقبل. ولم تحقق الشركة، التي لم تعد تعلن عن نتائجها المالية علنا منذ أن اتخذها ماسك شركة خاصة، أرباحا منذ عام 2019.واقترح ماسك، بحسب الصحيفة، أن يكون تويتر جزءا من جهوده لإنشاء شركة ذكاء اصطناعي، موضحا أن شركة تسلا للسيارات الكهربائية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين ميزاتها المتقدمة لمساعدة السائق.وقال إن تويتر وتسلا يمكن أن يكونا شريكين مع شركة ذكاء اصطناعي، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن ماسك أنشأ شركة ذكاء اصطناعي تسمى "أكس أيه آي".وقال ماسك: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حصان ثالث مهم في السباق".ووفقا للصحيفة، يمتلك رئيس "تويتر" و"تسلا" تاريخا طويلا في محاولة توجيه تطور الذكاء الاصطناعي، رغم أن الآخرين يتفوقون عليه أحيانا.وأعرب ماسك عن مخاوفه بشأن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي ودعا إلى تنظيم حكومي، بحسب الصحيفة.وقال ماسك: "يوجد احتمال ضئيل لإبادة البشرية، لكنه ليس صفرا في المئة".(الحرة)