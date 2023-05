5 اختصارات للوحة مفاتيح "آيفون".. اكتشفوها لتسهيل حياتكم

وقد لا تفكر كثيرا في استخدام إصبعين في وقت واحد لكتابة العناصر أو تحديدها بسرعة وسلاسة أثناء استخدام لوحة مفاتيح "آيفون".

إليكم خمس حيل ستزيد من إنتاجيتك وتجعل وقت الشاشة أسهل:



اضغط بإصبعين لأسفل مرة واحدة لتحريك المؤشر في أي مكان على الشاشة



قد يبدو من المستحيل وضع المؤشر في المكان المناسب، لإصلاح خطأ مطبعي أو إضافة كلمة.



وعادة ما يعرف المستخدمون أنه يمكنهم الضغط لأسفل على مفتاح المسافة لتحريك المؤشر بعد ذلك حول الشاشة - ولكن الحركة الفعالة حقا المنقذة للحياة هي تحريك المؤشر عن طريق الضغط بإصبعين على الشاشة في وقت واحد. وأفضل جزء هو أنه يمكن القيام بهذه الخطوة في أي مكان على الشاشة، ما يضمن أنه يمكنك الحصول على رؤية كاملة للمكان الذي تحاول فيه تحريك المؤشر.



تراجع من الأرقام إلى الأبجدية بالضغط على مفتاح التبديل



يعرف معظمنا مدى صعوبة تغيير لوحة المفاتيح إلى أرقام وإعادتها إلى الأبجدية للوحة مفاتيح QWERTY، أو إعادتها يدويا إلى الأبجدية، مضيفا خطوة إضافية. الحل هو الضغط مع الاستمرار على الزر الذي يبدل لوحة المفاتيح أثناء كتابة الأرقام الخاصة بك.



لا تكتب أبدا .com أو .org أو .edu بنفسك مرة أخرى



أثناء كتابة عنوان مجال في متصفح Safari من آبل على نظام iOS، ما عليك سوى الضغط باستمرار على مفتاح الفترة وستظهر قائمة منبثقة تسرد أكثر نطاقات المستوى الأعلى شيوعا (TLDs).



لذا، سواء كنت تزور .com أو a .org أو a .edu أو a .net أو .us، ستصل إلى هناك بشكل أسرع.



انقر مرتين وثلاث مرات للاختيار بسهولة



إذا كنت تحاول تحديد كلمة واحدة أو فقرة كاملة، فلا داعي لسحب التحديد الخاص بك بشق الأنفس، وتحيط به حرفا بحرف، وكلمة بكلمة.



بدلا من ذلك، إذا كنت تحتاج فقط إلى تحديد كلمة واحدة، فانقر نقرا مزدوجا فوق الكلمة وسيحددها "آيفون" تلقائيا.



ولتحديد فقرة كاملة، اضغط ثلاث مرات على أي كلمة في تلك الفقرة، وفي لحظة يتم تحديد هذا القسم بأكمله.



اضغط باستمرار على مفتاح المسافة لتحديد النص بشكل أسرع وأنظف



ماذا لو احتجت إلى تحديد أكثر تحديدا أو اختيارا غير عادي؟ مجرد عبارة أو نصف كلمة بها أخطاء إملائية أو شيء من هذا القبيل.



هناك اختراق سهل لهذا أيضا. أولا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسافة. ثم، بإصبعك الآخر، اضغط على لوحة المفاتيح.



وتماما مثل ذلك، يمكنك الآن تحديد وإلغاء تحديد النص، حرفا بحرف، فقط عن طريق تحريك إصبعك ببطء للخلف وللأمام على شريط المسافة.