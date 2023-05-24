5 اختصارات للوحة مفاتيح "آيفون".. اكتشفوها لتسهيل حياتكم

هناك اختصارات مذهلة لتوفير الوقت مخفية في واجهة جهاز "آيفون" الخاص بك عبر ميزة اللمس المتعدد للشاشة.
وقد لا تفكر كثيرا في استخدام إصبعين في وقت واحد لكتابة العناصر أو تحديدها بسرعة وسلاسة أثناء استخدام لوحة مفاتيح "آيفون".
إليكم خمس حيل ستزيد من إنتاجيتك وتجعل وقت الشاشة أسهل:
اضغط بإصبعين لأسفل مرة واحدة لتحريك المؤشر في أي مكان على الشاشة
قد يبدو من المستحيل وضع المؤشر في المكان المناسب، لإصلاح خطأ مطبعي أو إضافة كلمة.
وعادة ما يعرف المستخدمون أنه يمكنهم الضغط لأسفل على مفتاح المسافة لتحريك المؤشر بعد ذلك حول الشاشة - ولكن الحركة الفعالة حقا المنقذة للحياة هي تحريك المؤشر عن طريق الضغط بإصبعين على الشاشة في وقت واحد. وأفضل جزء هو أنه يمكن القيام بهذه الخطوة في أي مكان على الشاشة، ما يضمن أنه يمكنك الحصول على رؤية كاملة للمكان الذي تحاول فيه تحريك المؤشر.
تراجع من الأرقام إلى الأبجدية بالضغط على مفتاح التبديل
يعرف معظمنا مدى صعوبة تغيير لوحة المفاتيح إلى أرقام وإعادتها إلى الأبجدية للوحة مفاتيح QWERTY، أو إعادتها يدويا إلى الأبجدية، مضيفا خطوة إضافية. الحل هو الضغط مع الاستمرار على الزر الذي يبدل لوحة المفاتيح أثناء كتابة الأرقام الخاصة بك.
وبمجرد الانتهاء من ذلك، حرر الزر وستعود لوحة المفاتيح إلى الأبجدية تلقائيا.