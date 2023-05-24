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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تسمح للمطورين بتقديم "إضافات" على تطبيقاتها

Lebanon 24
24-05-2023 | 11:00
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كشفت شركة مايكروسوفت عن تحديثات ومزايا جديدة في خدماتها وتطبيقاتها المختلفة، إذ فتحت أبواب تطبيقاتها أمام المطورين لإنشاء مساعدين ذكيين "كوبايلوت" (Copilots) داخلها، لتحسين تجربة المستخدمين.

وأفادت الشركة خلال مؤتمرها السنوي Build 2023، بأن المطورين سيتمكنون من تقديم أدوات ذكية متوافقة مع المساعد الذكي "كوبايلوت" داخل تطبيقات مايكروسوفت المختلفة، مثل "بينغ شات" للبحث، وخدمة Dynamics 365، وحزمة تطبيقات Microsoft 365، ونظام التشغيل ويندوز، وهذا ما سيسمح للمستخدمين بالاستفادة من تجربة أفضل وأكثر ذكاءً في استخدام تطبيقات مايكروسوفت.
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وستفتح خطوة مايكروسوفت الجديدة الباب أمام المطورين لتقديم خدمات مبتكرة، توفر تجربة غنية لمستخدمي خدمات الشركة.

وستُسهِّل هذه الخطوة أيضاً التعامل مع النصوص، بما في ذلك الكتابة والإنشاء والتلخيص، وتمكن المستخدمين من الوصول السريع إلى المعلومات المطلوبة، وتقديم محتوى تفاعلي أكثر، بالإضافة إلى تسهيل كتابة الأكواد البرمجية للمطورين.

ومن المتوقع أن تبدأ إضافات المطورين في الوصول إلى حزمة تطبيقات مايكروسوفت 365 المكتبية خلال الأسابيع المقبلة، وسيتمكنون أيضاً من الوصول إلى "بينج شات" ونظام التشغيل ويندوز في المستقبل القريب.
المصدر: الشرق
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