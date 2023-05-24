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كشفت شركتا "أمازون" و"وي شات"، بشكل منفصل، عن مزايا جديدة تعتمد على بصمة راحة يد المستخدمين، في إشارة واضحة لتزايد اهتمام الشركات التقنية ببصمة حيوية جديدة لتأكيد الهوية.وأعلن عملاق التجارة الأميركية عقد شراكات مع متاجر لبيع المشروبات الكحولية للتأكد من العمر القانوني للمشترين، من خلال بصمة راحة أيديهم عبر خدمتها الرقمية Amazon One.وخدمة "أمازون وان" قدمتها أمازون في أيلول 2020، وهي تعتمد على فكرة مسح بصمة راحة يد المستخدم عبر جهاز يستخدم الرؤية الحاسوبية، للتأكد من هوية المستخدم عبر مطابقة صورة راحة يده مع صورتها المخزنة في خوادم الشركة بشكل مشفر.وتهدف خدمة أمازون وان لاستغلال الشراكة الجديدة، للتأكد من أن زوار متاجر المشروبات الكحولية يتجاوزون السن القانوني في الولايات المتحدة لاستهلاكها، وهو 21 عاماً، وفي حال كان المستخدم أقل من هذا العمر، فسيتم رفض إتمام عملية التسوق داخل المتاجر.وأوضحت أمازون في بيان رسمي أن التأكد من العمر القانوني يتم عبر "أمازون وان" من خلال قيام المستخدم برفع صورة لبطاقة هويته الرسمية، والتي تتضمن تاريخ ميلاده، إضافة إلى صورة سيلفي له مع بطاقة هويته، بحيث عندما يقوم بالدخول إلى أحد المتاجر ويقوم بتمرير يده فوق جهاز "أمازون وان" لإتمام عملية الدفع عبر البصمة، يظهر أمام الموظف على الشاشة صورة "السيلفي" وبيانات هوية الزبون الرسمية للتأكد من عمره.