"آبل" تدخل قريباً سوق النظارات الذكية

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وتداول عدد من المتخصصين في تقنيات النظارات الذكية تغريدات تفيد بتلقيهم دعوة من "أبل" لحضور مؤتمرها الجديد، وأشار عدد منهم إلى أن الدعوة تعني أن العملاق الأميركي يستعد لدخول سوق النظارات الذكية لأول مرة.



ونشر موقع "UploadVR" تغريدة على حسابه الرسمي بشأن حصوله على دعوة لحضور مؤتمر "أبل" الشهر المقبل. بدأت شركة "أبل" الأميركية إرسال الدعوات لحضور مؤتمرها السنوي للمطورين "WWDC 2023"، والذي يقام بين 5 و9 حزيران، لعدد من الصحافيين والإعلاميين، كما أرسلت الشركة دعوات إلى خبراء ومتخصصين في مجالات الواقع المعزز والافتراضي، وهو ما يشير إلى احتمال الكشف عن نظارتها الذكية الأولى خلال المؤتمر.وتداول عدد من المتخصصين في تقنيات النظارات الذكية تغريدات تفيد بتلقيهم دعوة من "أبل" لحضور مؤتمرها الجديد، وأشار عدد منهم إلى أن الدعوة تعني أن العملاق الأميركي يستعد لدخول سوق النظارات الذكية لأول مرة.ونشر موقع "UploadVR" تغريدة على حسابه الرسمي بشأن حصوله على دعوة لحضور مؤتمر "أبل" الشهر المقبل.

كذلك، كان نورمان تشان، المدون التقني المتخصص في مراجعة وتجربة الواقعين الافتراضي والمعزز، على قائمة المدعوين إلى مؤتمر أبل.



نهج مكرر

ويعد نهج التلميح بإطلاق منتج جديد عبر دعوات حضور مؤتمراتها أمراً اعتيادياً لأبل، ففي 2014 حين كانت الشركة تستعد لإطلاق أولى ساعاتها الذكية، قامت بدعوة العديد من نجوم الموضة، كما قامت في 2019 بدعوة مجموعة من نجوم هوليوود لمؤتمرها للمطورين، بالتزامن مع إطلاقها لخدمتها الجديدة لبث المحتوى "أبل تي في بلس".



ومن المتوقع أن تكشف "أبل" خلال مؤتمرها السنوي للمطورين عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، والتي من المرجح أن تكون هذا العام iOS 17 وiPadOS 17 وmacOS 14 وwatchOS 10 وtvOS 17.

وتشير التوقعات إلى أن نظارة الشركة الذكية الأولى ستستخدم تقنية الواقع المختلط Mixed Reality، وستستعرض أبل تقنياتها وأحدث ما تقدمه من تجارب أمام المطورين، إضافة إلى الإعلان عن مجموعة من الأدوات البرمجية التي تساعدهم على تطوير تطبيقاتهم وخدماتهم لتتناسب العمل مع النظارة عند وصولها للأسواق.



وترجح التوقعات ألا تصل النظارة إلى الأسواق قبل سبتمبر المقبل، بالتزامن مع هواتف آيفون 15 المنتظرة، فيما رجح البعض تأجيل موعد وصول نظارة الشركة الأولى إلى 2024.



ورجحت التصميمات التخيلية لنظارة أبل المنتظرة أنها ستتخذ تصميماً أشبه بنظارة المتزلجين على الجليد، وستكون خفيفة الوزن، إلى جانب اعتمادها إما على وحدة معالجة رسوميات خارجية، أو تعتمد في معالجة الرسوميات والبيانات عبر ربطها بهواتف آيفون.



وستأتي نظارة أبل بثلاث شاشات، اثنتين من نوع Micro-LED وستكونان من إنتاج سوني، ومهمتهما الرئيسية عرض المحتوى بدقة عالية على امتداد عرضي 1.4 بوصة لكل منهما، بينما الشاشة الثالثة ستكون من نوع AMOLED وستستهدف عرض المحتوى الأقل دقة.



وسترفع التقنيات المتطورة من حيث الشاشات والاستشعار سعر النظارة، الذي يتوقع أن يتراوح بين 2000 إلى 3000 دولار. وتستهدف أبل بيع مليون وحدة من الإصدار الأول من نظارتها.