نصائح لوصول آمن للخدمات المصرفية عبر الإنترنت

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أشارت الرابطة الألمانية للبنوك إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند الرغبة في استعمال تطبيقات المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، حتى لا تصل البرامج الخبيثة إلى الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي، وقد يحدث ذلك عند تنزيل التطبيق أو عندما تتمكن أطراف خارجية من الوصول إليه بشكل لاحق.ومن الناحية النظرية فإن أي تطبيق يعتبر بوابة للهجمات السيبرانية، ولذلك تقدم الرابطة الألمانية للبنوك مجموعة من النصائح والإرشادات، التي يجب اتباعها عند تنزيل التطبيقات الخاصة بالمعاملات المصرفية عبر الإنترنت وعند استعمالها، حتى لا يتم تسجيل عمليات الإدخال على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي وإرسالها للقراصنة.المتجر الرسميويجب على المستخدم التأكد من تنزيل التطبيق الخاص بالبنك، الذي يتعامل معه من المتجر الرسمي لنظام التشغيل الخاص به، وأكدت الرابطة الألمانية للبنوك على أن عدد المستخدمين، الذين من المفترض تنزيلهم للتطبيق أو الإعجاب به، ليس مؤشراً على مصداقية التطبيق.ومن الأمور المهمة أيضاً أنه يجب التحقق من اسم التطبيق بدقة، حيث يمكن للأخطاء الإملائية أو النقاط المزدوجة أو طريقة الكتابة المختلفة أن تشير إلى التطبيقات المزيفة، ولذلك يتعين على المستخدمين الابتعاد عن مثل هذه التطبيقات وعدم تنزيلها على أجهزتهم.وغالباً ما تتطلب التطبيقات الحصول على أذونات، ولذلك يتعين على المستخدم التحقق جيداً من الوظائف، التي يرغب التطبيق في الوصول إليها والتأكد من الوظائف، التي يمكن تعطيلها.بيانات الوصولوإذا رغب المستخدم في التسجيل لدى البنك، الذي يتعامل معه، فغالباً ما يتم الاستفسار عن بيانات الوصول، لكي يتم تحديد هوية المستخدم؛ حيث يجب إدخال رقم التعريف الشخصي PIN وكلمة المرور مع رقم المشترك أو رقم المعاملة أو رقم TAN.ويتعين على المستخدم عدم تخزين بيانات الوصول على الهاتف الذكي أو في الحافظة، لأنه يمكن استقراءها رقمياً من خلال سرقة الهاتف أو الحاسوب، ويجب توخي الحرص والحذر عند طلب البيانات الشخصية عند تسجيل الدخول، بالإضافة إلى ضرورة تحديث التطبيق الخاص بالمعاملات المصرفية بصورة منتظمة.