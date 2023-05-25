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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "أندرويد"... أخطاء تدمر هاتفكم بسهولة

Lebanon 24
25-05-2023 | 23:00
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أصبحت الهواتف الذكية لصيقة بنا في كل وقت وحين، فلا تبرحنا من الصباح حتى المساء، ولذلك، فإن الحفاظ على أدائها يحتاج إلى مراعاة جملة من الشروط، لا سيما أن جودتها تتراجع مع البدء في الاستخدام.

ويرى خبراء التقنية أن الحرص على بعض الأمور عند الاستخدام من شأنه الحفاظ على الهواتف الذكية، حتى يظل أداؤها سريعا وغير مربك.
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وبحسب موقع "slashgear"، فإن من يستخدمون أجهزة تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" مثل سامسونغ، عليهم الانتباه إلى 12 من الأخطاء الأكثر شيوعا.

وفي حال ارتكاب تلك الأخطاء، فإن الهاتف الذكي يصبح أكثر عرضة لأن يصاب بالبطء وربما تنفد بطاريته أيضا في وقت قياسي.

والأخطاء الـ12 التي يُنصح مستخدمو "أندرويد" بالابتعاد عنها هي:

1. تجاهل التحديثات التي يجري إطلاقها بين الفينة والأخرى، وهذا "الاستهتار من شأنه أن يؤثر على أداء الهاتف ودرجة أمانه إزاء مخاطر الاختراق والهجمات الإلكترونية.

2. الإكثار من التطبيقات إلى أن يصبح الهاتف ممتلئا، وهذا يؤدي إلى إبطاء الجهاز، كما يستنزف البطارية أيضا.

3. الإكثار من أيقونات التطبيقات على شاشة الهاتف، من أجل تسهيل الوصول إليها، في حين أن هذه الكثرة تؤدي إلى إرباك استخدام الهاتف، وتجعل العين أمام ركام غير منظم من الخيارات، كما تؤدي لاستنزاف البطارية.

4. امتلاء الذاكرة عن آخرها مؤذ جدا للجهاز، لأن الضرر لا ينحصر في عدم القدرة على التقاط صور ومقاطع فيديو جديدة أو عدم التمكن من حفظ ملفات، بسبب غياب مساحة، وإنما يمتد التأثير إلى إبطاء الأداء وإرباكه بشكل عام.

5. تحميل تطبيقات غير معروفة، وهذا الأمر ينطوي على مخاطر سيبرانية ربما تفتح الباب أمام الاختراق وسرقة بيانات شخصية.

6. ترك التطبيقات تراكم الملفات والصور إلى أن تؤثر على مساحة التخزين، لأن المطلوب هو الدخول إليها وحذف الأشياء التي لم نعد في حاجة إليها.

7. عدم الانتباه إلى إمكانية اقتصاد الطاقة، في حين تتيح الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" تفعيل خاصية "الاقتصاد" من أجل تقليل الاستهلاك، وعندئذ، تدوم البطارية لوقت أطول.

8. استقبال إشعارات وتنبيهات كثيرة، سواء من منصات التواصل أو من مواقع أخرى، وهذا أمر يمكن تفاديه من خلال وضع الهاتف في وضع "صامت" أو تفعيل خاصية عدم الإزعاج.

9. تجاهل إعادة التشغيل وترك الهاتف في حالة عمل لفترة طويلة، في حين يوصي الخبراء بهذه الخطوة أي إعادة التشغيل لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع، من أجل الاستفادة من تحديثات ومزايا كثيرة في عمل الجهاز.

10. تشغيل الجهاز دون اتباع أي إجراءات أمنية تحمي الهاتف، مثل عدم الاستفادة من التحديثات الجديدة المتاحة.

11. عدم اللجوء إلى حفظ نسخ احتياطية "backups"، في حين أنها تحمي من ضياع الصور والملفات، وتتيح لنا أن نحصل عليها، إذا فقدنا الهاتف، من خلال تشغيل جهاز آخر عن طريق البريد الإلكتروني نفسه.

12. ترك البطارية تنفد إلى أن تصبح عند مستوى صفر بالمئة، وهذا الأمر يضر بالبطارية، لأن الأفضل هو المبادرة إلى الشحن حينما يكون مستوى الطاقة الموجود في البطارية متراوحا بين 20 و40 بالمئة. (سكاي نيوز)
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