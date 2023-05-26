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تكنولوجيا وعلوم

ماذا اصطحبت ريانة برناوي معها للفضاء؟

Lebanon 24
26-05-2023 | 05:00
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ذكرت ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية وصلت إلى محطة الفضاء الدولية كواحدة من سعوديين اثنين ضمن طاقم مهمة أكسيوم-2 الفضائية الخاصة، والتي حملها صاروخ سبيس إكس فالكون-9 إلى الفضاء من الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي، اسم جدتها مرة ثانية.
 
 
وكشفت الشابة السعودية البالغة من العمر 34 عاما، وهي باحثة في العلوم الطبية الحيوية، أنها حلّقت إلى العالم الآخر بأقراط جدتها.
 
لتكون هذه المرة الثانية التي تشير فيها الشابة إلى علاقتها القوية بجدتها والتي تعني لها الكثير، حيث ذكرت سابقاً أنها أول من أخبرته عن خبر اختيارها للتجربة، رغم أنها كانت في الرياض بينما كانت الجدة في مدينة جدة السعودية.
 
 
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يشار إلى أنه وأثناء مهمة برناوي التي تستغرق 10 أيام في محطة الفضاء الدولية، تخطط الشابة لإجراء بحوث تتعلق بالخلايا الجذعية وسرطان الثدي، وتأمل أن تكون مصدر إلهام لنساء من كل الخلفيات في منطقة الشرق الأوسط.
 
 
ومن المقرر أن يجري طاقم الرحلة أكثر من 20 تجربة علمية وتكنولوجية، بما في ذلك دراسة تأثيرات الفضاء على الصحة البشرية، فضلا عن تكنولوجيا الاستمطار.


يذكر أن الطاقم كان انطلق إلى الفضاء في داخل مركبة دراغون الفضائية من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية في تمام الساعة 21:37 بتوقيت غرينيتش يوم الأحد الماضي.

ووصلت المركبة دراغون إلى المحطة الفضائية الدولية في تماما الساعة 13:12 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين، بحسب تغريدة لمهمة أكسيوم. (العربية)
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