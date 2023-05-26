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تكنولوجيا وعلوم

حاسوب فاير ماكس 11 اللوحي من أمازون.. اليكم مواصفاته

Lebanon 24
26-05-2023 | 08:00
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كشفت شركة أمازون (Amazon) الأميركية مؤخرا عن حاسوبها اللوحي الجديد "فاير ماكس 11" (Fire Max 11) الذي يحمل مواصفات قوية وإمكانات عالية، تؤهله لأن يكون من بين أفضل الحواسيب اللوحية في السوق.
 
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تقارير تقنية ذكرت أن جهاز "فاير ماكس 11" يأتي بهيكل ذي تصميم أنيق ومتين، وهو يحمل شاشة متطورة يبلغ مقاسها 11 بوصة، ولها دقة عرض تبلغ 2000/1200 بيكسل.
ويضم الحاسوب اللوحي بطارية داخلية قوية تكفيه للعمل 14 ساعة تقريبا باستخدام شحنة واحدة، وهو مزود بكاميرتين بدقة 8 ميغابيكسلات، ومكبرات صوت تعمل مع تقنيات "دولبي آتومز" (Dolby Atmos).
 
والحاسوب الجديد مدعوم بتكنولوجيا متطورة تضمن له أداء قويا، بفضل معالج "ميدياتك- إم تي كي 8188 جيه" (MediaTek-MTK8188J) ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 4 غيغابايتات، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعاتها 64 و128 غيغابايتا، وهي قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.


وتم تجهيز جهاز "فاير ماكس 11" بتقنيات حديثة للاتصال بشبكات الإنترنت السريعة "واي فاي 6" (Wi-Fi 6)، وتقنيات "بلوتوث 5.3" (Bluetooth 5.3) للاقتران مع مختلف الأجهزة الإلكترونية، مع القدرة على نقل البيانات من تلك الأجهزة وإليها بسرعة فائقة.

ويتوفر حاسوب أمازون اللوحي الجديد للشراء بأسعار تبدأ من 229 دولارا أميركيا، مع إمكانية الحصول على ملحقات إضافية، مثل لوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي يمكن من خلاله التحكم بالشاشة والرسم والكتابة عليها. (الجزيرة)
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