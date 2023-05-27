للحصول على علاقات صحية.. إليكم أحدث تطبيق للمواعدة!

أطلقت شركة "آب بير" تطبيق مواعدة جديد لجعل تجربة المواعدة صحية للجميع عبر بناء علاقات صحية وآمنة من خلال تعلم مجموعة من المهارات باستخدام بعض الأدوات والتمارين التي أنشأها علماء نفس العلاقات.

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ومن خلال تطبيق "Pair here"، سيتعرف المستخدمون على أنماط علاقات جديدة، ولغات الحب، والقيم الأساسية، والاحتياجات، وتقنيات الاتصال، وأنماط الصراع، والتوافر العاطفي. بعد ذلك، يتواصل المستخدمون مع الآخرين الذين يتعلمون نفس الأشياء. ومن خلال تطبيق "Pair here"، سيتعرف المستخدمون على أنماط علاقات جديدة، ولغات الحب، والقيم الأساسية، والاحتياجات، وتقنيات الاتصال، وأنماط الصراع، والتوافر العاطفي. بعد ذلك، يتواصل المستخدمون مع الآخرين الذين يتعلمون نفس الأشياء.

وتقول ريتشا رافال الرئيسة التنفيذية للشركة المطورة، إن التطبيق مصمم لتجنب ضياع الوقت، عبر اختصار بعض المراحل التي يمر بها الأشخاص أثناء المواعدة.

وأضافت: "إلى جانب ذلك، نواصل توفير الأدوات والموارد لمساعدة المستخدمين على التنقل في المواعدة المبكرة والمراحل المبكرة من العلاقات حتى يتمكنوا من البدء بأساس قوي وصحي".

وتؤكد ريتشارد على ضرورة تعليم الناس العديد من الأمور قبل البدء بأي علاقة، وتجنيبهم قضاء الكثير من الوقت في البحث عن شريك الحياة عبر الإنترنت، والذي قد ينتهي بالفشل سواء بإيجاد الشريك المناسب أو في محاولة إنجاح العلاقة.

وتشير الدراسات إلى أن المزيد من الأشخاص منذ الوباء، وخاصة جيل الألفية، الذين تميل تطبيقات المواعدة إلى استهدافهم، يحتاجون إلى علاقات صحية أكثر.

كذلك، وجد استطلاع حديث لتطبيق هينج أن 97% من مستخدميه قالوا إنهم يفضلون مواعدة شخص يعمل على خوض تجربة علاقة صحية.

وسيحتوي التطبيق على تمارين مشابهة لتلك الموجودة على تطبيق "دوولينغو" المختص بتعليم اللغات، وستكون تمارين التعلم في شكل مقاطع فيديو قصيرة وستتضمن تمارين التفكير، واختبارات قصيرة وتمارين تفاعلية، وستتضمن التدريبات العملية أسئلة تستند إلى سيناريو قصير.

ومن المقرر أن تطلق الشركة تطبيق Pair Here على آبل وأندرويد قريباً، وفق ما أورد موقع "ميترو" الإلكتروني.