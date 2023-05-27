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تكنولوجيا وعلوم

بالخطوات.. كيف تجعل هاتفك المسروق غير صالح للصوص؟

Lebanon 24
27-05-2023 | 14:00
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عند تعرض هاتفك للسرقة، قد تشعر بالقلق حيال معلوماتك الخاصة الموجودة على الجهاز، ولحسن الحظ هناك حل لهذه المشكلة في نظامي أندرويد وآي أو إس.

وفي ما يلي طريقة إقفال هاتفك عن بعد لمنع اللصوص من استخدامه أو سرقة المعلومات الموجودة فيه:
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كيفية قفل جهاز آيفون الخاص بك عن بُعد

تتيح لك آبل قفل جهاز آيفون الخاص بك عن بُعد حتى لا يتمكن الأشخاص من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.د
وباستخدام جهاز مختلف (مثل آيباد أو ماك المكتبي أو الكمبيوتر المحمول)، قم بتسجيل الدخول إلى حساب آيكلاود الخاص بك باستخدام معرف آبل الخاص بك ثم قم بتمكين ميزة Find My iPhone (اعثر على هاتفي). سيؤدي هذا تلقائياً إلى تشغيل ميزة قفل التنشيط من آبل ومنع المحتالين من الوصول إلى هاتفك.
يمكنك أيضاً تشغيل "Lost Mode" أي وضعية فقدان الهاتف، لتتبع موقع هاتفك وعرض رسالة مخصصة على شاشتك (مع تفاصيل الاتصال الخاصة بك).
وللإشارة، فإنك تحتاج إلى تمكين ميزة "Find My" قبل أن تفقد هاتفك.
كيفية قفل هاتف أندرويد عن بُعد

لقفل جهاز أندرويد الخاص بك، استخدم جهازاً مختلفاً لتسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك وتمكين ميزة "العثور على جهازي".
 
وبمجرد تسجيل الدخول، حدد "جهاز آمن" ثم قم بتعيين كلمة مرور جديدة لشاشة القفل. يمكنك أيضاً مسح جهازك عن بُعد من شاشة "العثور على جهازي".
 
 
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