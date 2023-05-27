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تكنولوجيا وعلوم

تحديث ضخم يتعلق بخصوصية مستخدميه.. انتظروا جديد واتساب

Lebanon 24
27-05-2023 | 08:00
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أفاد موقع WABetaInfo، أن تطبيق "واتس آب"، المملوك لشركة "ميتا" يعمل على تطوير تحديث ضخم قد يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل للآخرين، دون الوصول إلى أرقام هواتفهم.

وستتاح لمستخدمي "واتس آب" الفرصة لإضافة ميزة أخرى تعزز الخصوصية إلى حساباتهم، بحسب مدونة نشرها موقع WABetaInfo.
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وجاء في المدونة: "بدلا من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، سيتمكن المستخدمون من اختيار اسم مستخدم فريد وسهل التذكر".

واكتشف WABetaInfo الميزة الجديدة في أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام Android 2.23.11.15.

وقال الموقع: "على الرغم من أن هذه الميزة قيد التطوير حاليا وليست مرئية بعد للعموم، إلا أن لدينا لمحة سريعة لمشاركتها"، بجانب لقطة شاشة للميزة.

وتُظهر لقطة الشاشة خيارا جديدا لإضافة اسم مستخدم فريد على صفحة الملف الشخصي داخل إعدادات التطبيق.

ومع ذلك، ما تزال التفاصيل الإضافية حول كيفية عمل الميزة غير واضحة.

وأوضح WABetaInfo: "نظرا لأن هذه الميزة ما تزال قيد التطوير، فمن السابق لأوانه فهم كيفية عمل أسماء المستخدمين على واتس آب".

وقد تسمح الميزة للمستخدمين بالتواصل مع الشركات بشكل خاص، وبالتالي حماية أرقام هواتفهم، أو ربما يكون استخدامها أكثر شمولا، ما يسمح بالتواصل الخاص مع أي مستخدم.
وأضاف الموقع: "الوقت وحده هو الذي سيوفر لنا المزيد من الإجابات، لكننا على ثقة من أنهم سيحدثون ثورة في الطريقة التي نتواصل بها على واتس آب في المستقبل".

وفي حين أن شركة "واتس آب" لم تؤكد الأخبار بعد، فقد انتقل العديد من المستخدمين المتحمسين بالفعل إلى "تويتر" للتعبير عن سعادتهم بهذه الشائعات.

وتأتي هذه الأنباء بعد وقت قصير من إطلاق "واتس آب" زر تعديل الرسائل الذي يسمح لك بتعديل الرسائل حتى 15 دقيقة بعد إرسالها.
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