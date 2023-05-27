بعد التحديث الأخير.. اليكم هذه النصائح للمحافظة على بطارية آيفون

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يواجه بعض مستخدمي أجهزة آيفون مشاكل في البطارية بعد تثبيتهم آخر تحديث من آبل وهو "iOS 16.5".ووفقا لموقع "Zdnet" فإن بعض المستخدمين اشتكوا من عدة مشاكل ترافقت مع التحديث الجديد وتمثلت بارتفاع درجة حرارة الهاتف وكذلك سرعة انتهاء شحن البطارية مقارنة بالسابق.7 نصائحيقدم الموقع المختص بأخبار التكنولوجيا 7 نصائح يمكن من خلالها معرفة أين الخلل واصلاح مشاكل البطارية التي قد تحصل.أولا: الصبرحيث إن من الطبيعي أن يكون هناك انخفاض في عمر البطارية بعد تثبيت أي تحديث من آبل.تحتاج أجهزة آيفون إلى تنفيذ عدد من المهام في الخلفية في أعقاب التحديث، وهذا يستهلك طاقة أكثر من المعتاد، وبالتالي سيعود عمر البطارية إلى طبيعته بمجرد اكتمال كل هذه المهام الإضافية.ثانيا: إعادة التشغيلقد يبدو من الغريب أن تكون هناك توصية بإعادة التشغيل لأن عملية التحديث تعيد تشغيل الهاتف تلقائيا، لكن وفقا للموقع فإن القيام بها مرة أخرى قد يساعد بالفعل- وقد أثبت نجاحه في كثير من الأوقات.ثالثا: تحديث التطبيقاتقد لا تكون المشكلة مرتبطة بنظام التشغيل "iOS" ولكنها تتعلق بتطبيق ضار، وهذا يعني أن من المفيد التأكد من تحديث جميع تطبيقاتك.لتنفيذ هذه الخطوة، اذهب لمتجر آبل وانقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الأعلى وبعدها قم بالتمرير للأسفل لتجد التحديثات المتوفرة، ومباشرة أنقر على "تحديث الكل".رابعا: ابحث عن سبب نفاد البطاريةإذا لم تؤد الخطوة السابق لتحسين البطارية، فقد يكون هناك تطبيق "مخادع" يستنزف طاقة الهاتف. ولحسن الحظ يوفر لك نظام تشغيل "iOS" الأدوات التي تحتاجها لتعقب التطبيقات الضارة.اذهب للإعدادات ومن ثم بطارية وهنا ستظهر لك الكثير من البيانات بما في ذلك "نشاط الهاتف حسب التطبيق" والذي يعرض بالتفصيل مقدار الطاقة التي يستخدمها التطبيق أثناء وجوده على الشاشة ومقدار استخدامه في الخلفية.يمكن استخدام هذه المعلومات لتشخيص مشاكل استنزاف البطارية، وبالتالي التحكم بالتطبيق الذي يستهلك الكثير من الطاقة.خامسا: تبديل البطاريةإذا كان عمر الهاتف أربع سنوات أو أكثر، فقد تكون البطارية قديمة وتحتاج إلى استبدال.لمعرفة ذلك، اضغط على الإعدادات وتوجه إلى البطارية وبعدها صحة الهاتف والشحن وتحقق من السعة القصوى للبطارية المدرجة.إذا كانت هذه النسبة أقل من 80 في المئة، فقد يشير ذلك إلى أن البطارية غير صالحة ويجب استبدالها.سادسا: ارتفاع الحرارةقد تكون المشكلة أصلا في تعرض الهاتف لارتفاع حاد في درجة الحرارة، وخاصة عند استخدامه داخل السيارة وهو معرض للشمس وفي الوقت ذاته وضعه على الشاحن.ارتفاع الحرارة يؤدي لتآكل خلايا البطارية ومشاكل في الأداء.سابعا: الانتظارإذا لم تنجح الخطوات السابقة فما على المستخدمين سوى انتظار التحديث الجديد من آبل لإصلاح المشكلة.