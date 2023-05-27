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تكنولوجيا وعلوم

شاهد.. ماذا يأكل رائدا الفضاء السعوديان في محطة الفضاء الدولية؟

Lebanon 24
27-05-2023 | 14:46
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أجرى رائدا الفضاء السعوديان في بثٍ مباشر، تجارب علمية توعوية مع طلاب المدارس في المملكة، كما أجابا عن عدد من الأسئلة التي وجهها لهما الصغار.
وفي مقطع نشرته الهيئة السعودية للفضاء على تويتر، اليوم السبت، سأل أحد طلاب ماذا يأكل الرواد في محطة الفضاء الدولية؟ فأجابته رائدة الفضاء ريانة برناوي، قائلة: "إنهم يجلبون طعاماً مجمداً معهم من الأرض، ثم يضعون عليه الماء فيصبح جاهزاً للأكل بعد خمس أو عشر دقائق".
 
كما عرضت عليه بعض النماذج، وأضافت أن لديهم العديد من أنواع الأكل.
 
 
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وبدأت اليوم أولى التجارب العلمية حول الفضاء، التي ينفذها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة من السعودية، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء ريانة البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.
 
وسينفّذ الطلبة 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، حيث تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معيّنة، بدءاً بتنفيذ تجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية اليوم، وتجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة غداً الأحد، وكذلك تجربة "أنماط انتقال الحرارة"، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والتي سيتم إجراؤها الاثنين.

 
تجدر الاشارة الى أن محطة الفضاء الدولية تمتلك برنامج اتصال لاسلكياً خاصاً بها، (ARISS) يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات في جميع أنحاء العالم؛ لتطوير مسيرتهم وتنمية شغفهم العلمي، عبر تمكين الطلبة من إجراء الاتصال مع طاقم محطة الفضاء الدولية. (العربية)
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