أكبر قليلا من كوكبنا.. علماء يكتشفون نظاماً كوكبياً على بعد 156 سنة ضوئية من الأرض

اكتشف علماء من جامعة "لياج" في بلجيكا نظاماً شمسياً يتكون من كوكبين أكبر قليلاً من الأرض، ويدوران حول نجم بارد، ويقعان على بعد 156 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة "التنين".

هذا الاكتشاف هو نتيجة تعاون وثيق بين الجامعات الأوروبية والأميركية، وتم تحقيقه من خلال مهمة الفضاء الأميركية "TESS"، التي تهدف إلى العثور على الكواكب التي تدور حول النجوم الساطعة القريبة.

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وقدّر العلماء أنّ نصف قطر الكوكب "TOI-2096 b" يبلغ 1.2 مرة نصف قطر الأرض، ويمكن أن تكون خصائصه مشابهة لخصائص الأرض، وهو ذو تركيبة صخرية، كما أنه يحتمل أن يكون محاطاً بغلاف جوي رقيق.

أما نصف قطر الكوكب "TOI-2096 c" فيبلغ 1.9 مرة نصف قطر الأرض و55% من نصف قطر نبتون، ما يضع الكوكب في فئة كواكب "نبتون الصغيرة"، ويتكون من قلب صخري وجليدي محاط بهيدروجين ممتد، أو أغلفة جوية غنية بالمياه، مثل "أورانوس ونبتون" في النظام الشمسي.

وفي هذا السياق، قال فرانسيسكو جيه بوزويلوس، عالم الفيزياء الفلكية، المؤلف الأول للورقة البحثية: "يستضيف النجم المعروف باسم "TIC 142748283" كوكبين خارجيين (خارج المجموعة الشمسية)، يدوران حولهما مدارات غريبة الأطوار قليلاً، في ما يعرف بـ "الرنين المداري"، وهو أكبر بنحو 1.2 مرة من الأرض".





من جهتها، قالت ماتيلد تيمرمانز، طالبة الدكتوراه في جامعة لياج: "الفترات المدارية للكوكبين قريبة جداً من أن تكون مضاعفة لبعضها البعض بنحو 3.12 أيام للكوكب "TOI-2096 b"، ونحو 6.38 أيام للكوكب "TOI-2096 c"، وهذا تكوين خاص جداً، إذ إنه يتسبب في تفاعل جاذبية قوية بين الكواكب، ويؤدي هذا التفاعل إلى تأخير أو تسريع مرور الكواكب أمام نجمها، ويمكن أن تؤدي إلى قياس كتل الكواكب باستخدام تلسكوبات أكبر في المستقبل القريب".



وأشارت تيمرمانز إلى أنّ "TOI -2096" هو النظام الذي كنا نبحث عنه لفهم كيف تكونت هذه الأنظمة الكوكبية.



وجرت ملاحظة الكواكب "TOI-2096 b وTOI-2096 c" من خلال شبكة دولية من التلسكوبات الأرضية، ما يسمح بتأكيدها وتوصيفها، وحصل العلماء على بيانات غالبية عمليات العبور باستخدام تلسكوبات من مشاريع "TRAPPIST وSPECULOOS" بقيادة جامعة "لياج". (العربي الجديد)