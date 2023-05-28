23
o
بيروت
24
o
طرابلس
14
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مزايا جديدة من تويتر.. كبيرة المصممين تعلن عنها
Lebanon 24
28-05-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في وقت تسعى منصة التدوين المصغر إلى تحسين تجربة مشاركة ومشاهدة الفيديو من أجل منافسة الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب، أعلنت كبيرة المصممين في تويتر أندريا كونواي الجمعة عن قدوم مجموعة من المزايا الجديدة المرتبطة بمشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة.
Advertisement
ووفق الصورة المرفقة بالتغريدة، سوف تُحدّث واجهة مشغل الفيديو لإضافة المزيد من الخيارات، مع تجميعها في قائمة واحدة تُسهل الوصول إليها.
كما تضم القائمة خيارات مثل عرض الشرح أو الترجمة المصاحبة للفيديو Captions، والتحكم في سرعة تشغيل الفيديو بالتسريع أو الإبطاء Playback speed، بالإضافة إلى خيار مشاركة الفيديو عبر التطبيقات الأخرى، وخيار الإبلاغ عن مقاطع الفيديو المسيئة، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.
خيار التحكم في الجودة
كذلك يوجد أيضاً خيار تنزيل الفيديو، الذي سوف يحفظه على ذاكرة التخزين الخاصة بالجهاز مباشرة، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات أو خدمات أخرى لتحميل مقاطع الفيديو من تويتر.
وقالت كونواي إن المستخدمين سوف يحصلون على خيار التحكم في جودة الفيديو، وميزة "صورة في صورة" عند تشغيل الفيديو على تويتر، إذ يمكن من خلالها عرضه كنافذة مصغرة عائمة مع الاستمرار في التمرير، عوضاً عن الشاشة الكاملة، وهي ميزة أكد قدومها مالك شركة تويتر إيلون ماسك أيضاً في وقت سابق.
"تويتر بلو"
يذكر أن منصة تويتر كانت أطلقت العام الماضي إمكانية مشاركة ومشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة التي تحتل مساحة الشاشة كاملة مثل تيك تيوك، ومقاطع فيديو Reels على إنستغرام.
وحصل مشتركو خدمة "تويتر بلو" المأجورة في وقت سابق على ميزة رفع مقاطع فيديو طويلة حتى ساعتين كحد أقصى، في مقابل 140 ثانية للمستخدمين العاديين، لكن لا تزال تويتر حتى الآن غير داعمة لدقة 4K في الفيديو مثل يوتيوب.
Advertisement
الأكثر قراءة
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
Lebanon 24
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
04:26 | 2023-05-28
28/05/2023 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
23:15 | 2023-05-27
27/05/2023 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
01:00 | 2023-05-28
28/05/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
03:15 | 2023-05-28
28/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمة" للمواطنين على "أوراقٍ ضرورية".. ما هي؟
Lebanon 24
"هجمة" للمواطنين على "أوراقٍ ضرورية".. ما هي؟
02:45 | 2023-05-28
28/05/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2023-05-28
علماء الفلك يكتشفون نجما غامضا لم يسبق له مثيل
11:00 | 2023-05-28
هل من المقبول تتبع الأزواج لبعضهم عبر الهاتف؟
08:00 | 2023-05-28
الذكاء الاصطناعي يحدد أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن
05:00 | 2023-05-28
أكبر قليلا من كوكبنا.. علماء يكتشفون نظاماً كوكبياً على بعد 156 سنة ضوئية من الأرض
02:00 | 2023-05-28
لم نكن نعلم بوجودها.. 5 تطبيقات تسهل أنشطة حياتنا اليومية!
23:00 | 2023-05-27
احترار المياه يؤدي لتغيرات غير متوقعة في الأسماك!
فيديو
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
29/05/2023 01:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
29/05/2023 01:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
29/05/2023 01:38:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact