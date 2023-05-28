مزايا جديدة من تويتر.. كبيرة المصممين تعلن عنها

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ووفق الصورة المرفقة بالتغريدة، سوف تُحدّث واجهة مشغل الفيديو لإضافة المزيد من الخيارات، مع تجميعها في قائمة واحدة تُسهل الوصول إليها. في وقت تسعى منصة التدوين المصغر إلى تحسين تجربة مشاركة ومشاهدة الفيديو من أجل منافسة الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب، أعلنت كبيرة المصممين في تويتر أندريا كونواي الجمعة عن قدوم مجموعة من المزايا الجديدة المرتبطة بمشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة.ووفق الصورة المرفقة بالتغريدة، سوف تُحدّث واجهة مشغل الفيديو لإضافة المزيد من الخيارات، مع تجميعها في قائمة واحدة تُسهل الوصول إليها.

كما تضم القائمة خيارات مثل عرض الشرح أو الترجمة المصاحبة للفيديو Captions، والتحكم في سرعة تشغيل الفيديو بالتسريع أو الإبطاء Playback speed، بالإضافة إلى خيار مشاركة الفيديو عبر التطبيقات الأخرى، وخيار الإبلاغ عن مقاطع الفيديو المسيئة، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.



خيار التحكم في الجودة

كذلك يوجد أيضاً خيار تنزيل الفيديو، الذي سوف يحفظه على ذاكرة التخزين الخاصة بالجهاز مباشرة، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات أو خدمات أخرى لتحميل مقاطع الفيديو من تويتر.



وقالت كونواي إن المستخدمين سوف يحصلون على خيار التحكم في جودة الفيديو، وميزة "صورة في صورة" عند تشغيل الفيديو على تويتر، إذ يمكن من خلالها عرضه كنافذة مصغرة عائمة مع الاستمرار في التمرير، عوضاً عن الشاشة الكاملة، وهي ميزة أكد قدومها مالك شركة تويتر إيلون ماسك أيضاً في وقت سابق.



"تويتر بلو"

يذكر أن منصة تويتر كانت أطلقت العام الماضي إمكانية مشاركة ومشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة التي تحتل مساحة الشاشة كاملة مثل تيك تيوك، ومقاطع فيديو Reels على إنستغرام.



وحصل مشتركو خدمة "تويتر بلو" المأجورة في وقت سابق على ميزة رفع مقاطع فيديو طويلة حتى ساعتين كحد أقصى، في مقابل 140 ثانية للمستخدمين العاديين، لكن لا تزال تويتر حتى الآن غير داعمة لدقة 4K في الفيديو مثل يوتيوب.