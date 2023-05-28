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تكنولوجيا وعلوم

أبل تغلق خدمتها المجانية لتخزين الصور.. اليكم الموعد

Lebanon 24
28-05-2023 | 23:00
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أعلنت شركة أبل عن إغلاق خدمتها المجانية لحفظ الصور My Photo Stream في 26 تموز المقبل، على أن يتم إيقاف إمكانية تخزين المستخدمين للصور على متن الخدمة في 26 حزيران.

بحسب بيان رسمي، أوضحت أبل أن جميع الصور التي يحتفظ بها مستخدمو "ماي فوتو ستريم" سيتم مزامنتها مع خدمة "آي كلاود" بحلول 26 حزيران وستظل متاحة لمدة شهر، بحيث يتمكن المستخدم خلال تلك الفترة من تحميلها على أحد أجهزته.
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أوصت أبل المستخدمين بضرورة الاعتماد على خدمة تخزين الصور "آي كلاود فوتوز" والتي تعد بديلاً لخدمتها التي أوشكت على الإغلاق للأبد.

كذلك شاركت أبل عبر تدوينتها خطوات تحميل الصور من "ماي فوتو ستريم" على أجهزة آيفون وآيباد وآيبود تاتش، وتتمثل في الدخول إلى تطبيق الصور Photos ومن ثم الضغط على خيار ألبومات Albums، وبعد ذلك يتم الدخول إلى حافظة الصور My Photo Stream، وبعد ذلك يقوم المستخدم باختيار جميع الصور التي يرغب في تحميلها على جهازه، ويضغط تخزين Save Image.

أما على حواسيب ماك، فسيكون على المستخدم فتح تطبيق الصور Photos ومن ثم اختيار My Photo Stream، ومن هناك سيكون على المستخدم اختيار جميع الصور التي يرغب في تخزينها، ويقوم بسحبها جميعا Drag & Drop إلى حافظة التخزين Library.

كذلك نصحت أبل مستخدميها بضرورة تشغيل خدمة "آي كلاود فوتوز" على هواتف آيفون، العاملة بنظام تشغيل iOS 8.3 أو الأحدث، وأجهزة آيباد اللوحية العاملة بنظام تشغيل iPadOS 8.3 أو الأحدث، وكذلك حواسيب ماك العاملة بنظام تشغيل macOS X Yosemite أو الأحدث.

ويذلك سيكون متاحاً للمتسخدم عقب تشغيل iCloud Photos تصفح صوره بسهولة على أجهزة آيفون وآيباد وماك وكذلك "أبل تي في" وموقع آي كلاود للويب، كما سيكون متاحاً له إمكانية مزامنة الصور على حواسيب ويندوز أيضاً عبر خدمة iCloud for Windows.
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