كوبايلوت.. أداة وندوز "الذكية" لمهام متعددة

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باستخدام أداة تسمى Windows Copilot، بدأت Microsoft في بناء واجهة دردشة الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجها البرمجي الأكثر أهمية، وندوز، حسبما ذكرت الشركة الثلاثاء.وستؤدي الأداة مهام مثل تلخيص المستندات واقتراح الموسيقى وتقديم الدعم الفني لجهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم والإجابة على الأسئلة التي قد يطرحها على محرك بحث أو روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي.من المقرر أن تصدر الأداة هذه في موديل تجريبي في وندوز عبر رمز في شريط المهام يشبه حلقة من الشريط الأزرق.ويؤدي النقر فوقه إلى فتح شريط جانبي لواجهة الدردشة حيث يمكنك كتابة أسئلة أو أوامر مثل "تمكين الوضع الليلي" والنقر فوق الأزرار لاتخاذ الإجراءات.وستبدأ مايكروسوفت في اختبار الميزة في يونيو، كما قال يوسف مهدي، رئيس التسويق في مايكروسوفت للمنتجات الاستهلاكية.ويقول موقع Cnet التكنولوجي إن التغيير يعكس جدية متزايدة في الالتزام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.وبدأت Google في إدراج واجهات الذكاء الاصطناعي مباشرة في البحث و Gmail وخدماتها الرئيسية الأخرى التي يستخدمها مليارات الأشخاص.وأطلقت Adobe الثلاثاء إصدارا تجريبيا من Photoshop يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور جديدة.