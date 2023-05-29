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تكنولوجيا وعلوم

رسالة من شركة "أبل".. سارع إلى نقل صورك المحفوظة وإلا!

Lebanon 24
29-05-2023 | 11:00
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أعلنت شركة أبل عن إغلاق خدمتها المجانية لحفظ الصور "My Photo Stream" في 26 تموز المقبل، على أن يتم إيقاف إمكانية تخزين المستخدمين للصور على متن الخدمة في 26 حزيران.
وقالت أبل في بيان رسمي، إن جميع الصور التي يحتفظ بها مستخدمو "ماي فوتو ستريم" سيتم مزامنتها مع خدمة "آي كلاود" بحلول 26 حزيران وستظل متاحة لمدة شهر، بحيث يتمكن المستخدم خلال تلك الفترة من تحميلها على أحد أجهزته.
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ودعت أبل المستخدمين إلى ضرورة الاعتماد على خدمة تخزين الصور "آي كلاود فوتوز" والتي تعد بديلاً لخدمتها التي أوشكت على الإغلاق للأبد.
 
وأوضحت أبل الخطوات الواجب اتباعها لتحميل الصور من "ماي فوتو ستريم" على أجهزة آيفون وآيباد وآيبود تاتش، والتي تتمثل في الدخول إلى تطبيق الصور Photos ومن ثم الضغط على خيار ألبومات Albums، وبعد ذلك يتم الدخول إلى حافظة الصور My Photo Stream، وبعد ذلك يقوم المستخدم باختيار جميع الصور التي يرغب في تحميلها على جهازه، ويضغط تخزين Save Image.


وبالنسبة لحواسيب ماك، فسيكون على المستخدم فتح تطبيق الصور Photos ومن ثم اختيار My Photo Stream، ومن هناك سيكون على المستخدم اختيار جميع الصور التي يرغب في تخزينها، ويقوم بسحبها جميعا Drag & Drop إلى حافظة التخزين Library.

أبل شددت على ضرورة تشغيل خدمة "آي كلاود فوتوز" على هواتف آيفون، العاملة بنظام تشغيل iOS 8.3 أو الأحدث، وأجهزة آيباد اللوحية العاملة بنظام تشغيل iPadOS 8.3 أو الأحدث، وكذلك حواسيب ماك العاملة بنظام تشغيل macOS X Yosemite أو الأحدث.

وأتاحت أبل للمستخدم عقب تشغيل iCloud Photos تصفح صوره بسهولة على أجهزة آيفون وآيباد وماك وكذلك "أبل تي في" وموقع آي كلاود للويب، كما سيكون متاحاً له إمكانية مزامنة الصور على حواسيب ويندوز أيضاً عبر خدمة iCloud for Windows. (العربية)
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