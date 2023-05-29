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تكنولوجيا وعلوم

الصين تخطط لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر

Lebanon 24
29-05-2023 | 14:00
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أعلنت هيئة رحلات الفضاء المأهولة في الصين عن عزمها إرسال رواد فضاء إلى سطح القمر.
وقالت الهيئة في بيان: "تخطط الصين لإرسال رائد فضاء إلى القمر ليهبط على سطحه قبل عام 2030".

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن مهمة استكشاف القمر المستقبلية الصينية تتضمن إرسال رائد فضاء ليهبط على سطح القمر، وبنفس الوقت سيتولى رائدان آخران مهمة تشغيل مركبة استكشافية ستقوم بدراسة سطح القمر.
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وسيكون بإمكان رائد الفضاء الصيني استعمال المركبة الاستكشافية المذكورة للتنقل على سطح القمر أيضا، وستقوم المركبة بتحديد موقعها باستمرار وإرسال البيانات إلى المحطات الأرضية.


وكان مجلس الدولة في الصين قد وافق في كانون الثاني 2004 على برنامج وطني لاستكشاف القمر.
 
 
وعام 2019 حققت الصين نجاحا بوصول أول مركبة فضائية تابعة لها إلى الجانب المظلم من القمر، وفي كانون الاول 2020 أطلقت الصين مركبة Chang'e-5 إلى القمر تمكنت من جمع 2 كلغ تقريبا من تربته وعادت إلى الأرض محملة بالعينات بعد مضي حوالي 23 يوما على إطلاقها.
وتعمل الصين حاليا على مشروع لإرسال مركبة  Chang'e-6 إلى الجانب المظلم من القمر لجمع عينات من التربة هناك ودراسة الشوائب الدقيقة والمواد الموجودة فيها. (روسيا اليوم)
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