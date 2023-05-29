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تكنولوجيا وعلوم
جديد التقنية.. شركة روسية تختبر "قناصة طائرة"
Lebanon 24
29-05-2023
|
16:00
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يعتقد صانع السلاح الروسي المعروف مؤسس شركة "Lobaev Arms" المتخصصة في تصنيع بندقيات القنص أن مَن يتمكن من تحويل مسيّرة جوية إلى قناصة ما "سيغيّر طبيعة العمليات الحربية".
وتعمل شركة Lobaev Arms الروسية الخاصة في الوقت الراهن على تطوير منظومة قنص تتكون من بندقية قنص تم تركيبها على مسيّرة جوية.
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وقال مؤسس الشركة فلاديسلاف لوبايف: "هذا هو أحد المشاريع الذي نقوم حاليا بتطويره. وإذا استطعنا حل تلك المشكلة فإن طبيعة العمليات الحربية في ميدان القتال التكتيكي ستتغير حتما".
وجاء ذلك على لسان لوبايف في مقابلة مع أحد البرامج في قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، وقد أظهرت الأخيرة اختبار نظام قنص جوي ابتكره الأخصائيون في شركة "لوبايف" الروسية الخاصة. وللإشارة، فإن بندقية القنص الطائرة نفسها لم يتم الكشف عنها للمشاهدين.
يذكر أن Lobaev Arms هي الشركة الروسية الخاصة المتخصصة في إنتاج البنادق البعيدة المدى والفائقة الدقة.
وكان مؤسسها فلاديسلاف لوبايف قد صرح في أغسطس عام 2022 في حديث مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية أن القناصين الروس يستخدمون في العملية العسكرية الخاصة كل أسرة بنادق القنص التي تنتجها الشركة.
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