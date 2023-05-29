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تكنولوجيا وعلوم

الى مستخديمي "واتساب"... تحديث مهم وجديد

Lebanon 24
29-05-2023 | 23:37
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طرح تطبيق WhatsApp تحديثا يمكّن المستخدم من مشاركة ما يعرض على شاشته مع هاتف آخر، وفقا لموقع Engadget التقني.

وحتى الآن طرح التحديث على بعض الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد بشكل تجريبي، لكن وفقا للموقع فإن من المتوقع أن يعمم التحديث على الهواتف التي تعمل بهذا النظام قريبا.
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ويظهر التحديث على شكل أيقونة هاتف مع سهم ضمن شريط أدوات التطبيق الأخرى، مثل تبديل الكاميرا وكتم الصوت وغيرها.

وعند النقر فوق الزر الجديد تظهر رسالة تسأل المستخدم عما إذا كان يريد بدء تسجيل ما يجري على الشاشة أو الإرسال إلى الهاتف الآخر، مع رسالة إخلاء مسؤولية تقول أن الشركة ستتمكن من الوصول إلى أي كلمات مرور  أو صور أو تفاصيل تعرض على الشاشة. (الحرة)
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