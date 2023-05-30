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تكنولوجيا وعلوم
أوليغ كونوننكو... هل يُصبح اول رائد في العالم يقضي أكثر من 1000 يوم في الفضاء؟
Lebanon 24
30-05-2023
|
14:00
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قد يصبح رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونِنكو أول رجل في العالم قضى فترة تزيد عن 1000 يوم في الفضاء.
وذلك نتيجة تحقيق البعثتيْن الفضائيتين الـ70 والـ71 على متن المحطة الفضائية الدولية.
جاء ذلك في تقرير صحفي نشرته الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية.
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ووفقا لبرنامج "روس كوسموس" فإن بعثة أوليغ كونونشنكو و زميله الفضائي نيقولاي تشوب ستنطلق في أيلول عام 2023 وستستمر لغاية أيلول عام 2024 .
وحسب المعلومات الواردة من مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء فإن أوليغ كونوننكو أمضى في الفضاء إلى حد الآن 736 يوما و18 ساعة و43 دقيقة.
إذن فإن بعثته الفضائية المقبلة التي ستستغرق عاما واحدا تقريبا ستسمح له بتخطي 1000 يوم سيقضيها في مدار حول الأرض.
يذكر أن أوليغ كونونينكو ارتاد مدار الأرض في أثناء مسيرته الفضائية 4 مرات. وخلال هذه الفترة خرج 5 مرات من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف، واستغرقت كل تلك العمليات خارج المحطة 32 ساعة و13 دقيقة. (روسيا اليوم)
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