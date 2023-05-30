Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أوليغ كونوننكو... هل يُصبح اول رائد في العالم يقضي أكثر من 1000 يوم في الفضاء؟

Lebanon 24
30-05-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1072411-638210577676389756.jpg
Doc-P-1072411-638210577676389756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد يصبح رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونِنكو أول رجل في العالم قضى فترة تزيد عن 1000 يوم في الفضاء.

وذلك نتيجة تحقيق البعثتيْن الفضائيتين الـ70 والـ71 على متن المحطة الفضائية الدولية.

جاء ذلك في تقرير صحفي نشرته الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية.
Advertisement

ووفقا لبرنامج "روس كوسموس" فإن بعثة أوليغ كونونشنكو و زميله الفضائي نيقولاي تشوب ستنطلق في أيلول عام 2023 وستستمر لغاية أيلول عام 2024 .

وحسب المعلومات الواردة من مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء فإن أوليغ كونوننكو أمضى في الفضاء إلى حد الآن 736 يوما و18 ساعة و43 دقيقة.

إذن فإن بعثته الفضائية المقبلة التي ستستغرق عاما واحدا تقريبا ستسمح له بتخطي 1000 يوم سيقضيها في مدار حول الأرض.

يذكر أن أوليغ كونونينكو ارتاد مدار الأرض في أثناء مسيرته الفضائية 4 مرات. وخلال هذه الفترة خرج 5 مرات من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف، واستغرقت كل تلك العمليات خارج المحطة 32 ساعة و13 دقيقة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:33 | 2023-05-30
11:00 | 2023-05-30
07:59 | 2023-05-30
05:00 | 2023-05-30
02:00 | 2023-05-30
23:37 | 2023-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website